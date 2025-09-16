#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Қоғам

Алматыда 10 балдық кептеліс тіркелді

Алматыда 10 балдық кептеліс тіркелді, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 19:11 Сурет: pixabay
2025 жылғы 16 қыркүйекте, сағат 18:00-ден кейін Алматыда 10 балға жеткен кептелістер байқалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"2ГИС" қосымшасының дерегіне сүйенсек, кептеліс қаланың дерлік барлық бөлігінде қалыптасқан.

Сурет: Zakon.kz

10 балдық кептелістің ықтимал себептері:

  • ауа райының нашарлауы;
  • жолдардағы жөндеу жұмыстары.

Айта кетейік, Алматыда сейсенбі күні шамамен сағат 17:00-де жеңіл жаңбыр жауды. Кейін қаладағы кейбір аудандарда жауын күшейген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматы облысындағы жантүршігерлік жол апаты: көлік өртеніп, жүргізуші тірідей жанып кетті
12:41, Бүгін
Алматы облысындағы жантүршігерлік жол апаты: көлік өртеніп, жүргізуші тірідей жанып кетті
Астанада Ливерпульдегі әлем чемпионатынан қайтқан қазақстандық боксшыларды салтанатты түрде қарсы алды
10:53, Бүгін
Астанада Ливерпульдегі әлем чемпионатынан қайтқан қазақстандық боксшыларды салтанатты түрде қарсы алды
"Қайрат" – "Спортинг": алматылық футболшылар жанкүйерлерін Португалиядағы матчқа шақыруда
09:49, Бүгін
"Қайрат" – "Спортинг": алматылық футболшылар жанкүйерлерін Португалиядағы матчқа шақыруда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: