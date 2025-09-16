Алматыда 10 балдық кептеліс тіркелді
Сурет: pixabay
2025 жылғы 16 қыркүйекте, сағат 18:00-ден кейін Алматыда 10 балға жеткен кептелістер байқалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"2ГИС" қосымшасының дерегіне сүйенсек, кептеліс қаланың дерлік барлық бөлігінде қалыптасқан.
Сурет: Zakon.kz
10 балдық кептелістің ықтимал себептері:
- ауа райының нашарлауы;
- жолдардағы жөндеу жұмыстары.
Айта кетейік, Алматыда сейсенбі күні шамамен сағат 17:00-де жеңіл жаңбыр жауды. Кейін қаладағы кейбір аудандарда жауын күшейген.
