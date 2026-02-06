#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
494.63
583.22
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
494.63
583.22
6.42
Қоғам

Алматыда қар салдарынан 10 балдық кептеліс пайда болды

Алматыда қар салдарынан 10 балдық кептеліс пайда болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 19:05 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 6 ақпан кешке Алматыда қар жауып, жолдағы ахуал қиындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Онлайн трафикті бақылау сервистерінің мәліметінше, мегаполисте, әсіресе орталық көшелерде бірнеше шақырымдық кептеліс пайда болды.

Сурет: Zakon.kz

Абылай хан даңғылы, Райымбек даңғылы, әл-Фараби даңғылы мен ірі сауда орталықтарына кіретін жолдар және қаладан шығу жолдары ауыр көлік қозғалысына байланысты қиындықтар туғызды.

Кейбір учаскелерде көлік ағынының жылдамдығы едәуір төмендеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда демалыс күндері қар жауып, әрі қарай жылы болады
19:30, Бүгін
Алматыда демалыс күндері қар жауып, әрі қарай жылы болады
Алматыда қар жауып жатыр: қала көшелеріндегі кептеліс 10 балға жетті
19:38, 08 қараша 2024
Алматыда қар жауып жатыр: қала көшелеріндегі кептеліс 10 балға жетті
Алматыда 10 балдық кептеліс тіркелді
19:11, 16 қыркүйек 2025
Алматыда 10 балдық кептеліс тіркелді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: