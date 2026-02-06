Алматыда қар салдарынан 10 балдық кептеліс пайда болды
Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 6 ақпан кешке Алматыда қар жауып, жолдағы ахуал қиындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Онлайн трафикті бақылау сервистерінің мәліметінше, мегаполисте, әсіресе орталық көшелерде бірнеше шақырымдық кептеліс пайда болды.
Сурет: Zakon.kz
Абылай хан даңғылы, Райымбек даңғылы, әл-Фараби даңғылы мен ірі сауда орталықтарына кіретін жолдар және қаладан шығу жолдары ауыр көлік қозғалысына байланысты қиындықтар туғызды.
Кейбір учаскелерде көлік ағынының жылдамдығы едәуір төмендеді.
