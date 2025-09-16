#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Қоғам

Екібастұзда жоғалған жасөспірім бір айдан бері іздестіріліп жатыр

Екібастұзда жоғалған жасөспірім бір айдан бері іздестіріліп жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 21:08 Сурет: Zakon.kz
Екібастұздық жасөспірімнің жоғалғанына бір ай болды. Оны Павлодар қаласында көрген деген ақпарат түсті, деп хабарлайды Zakon.kz pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.

Vita іздеушілер жасағының мәліметінше, 2008 жылы туған Роман Тараскинді іздестіру жұмыстары әлі де жалғасып жатыр.

"Ол 21 тамыз күні Кеншілер көшесі, 14-үй мекенжайынан шығып кеткен. Сол уақыттан бері оның қайда екені белгісіз. Іздеу шаралары тек Екібастұзда ғана емес, Павлодарда да жүргізілді, себебі жасөспірімді сол жақтан көрген деген ақпарат түскен. Алайда қазіргі таңда іздеу жұмыстары негізінен Екібастұзда жалғасып жатыр", - делінген хабарламада.

Өңірдегі еріктілер іздеуді тоқтатқан жоқ.

"Олар бағдар қағаздарын іліп, тұрғындар мен дүкен қызметкерлерінен сұрастыру жүргізіп, компьютерлік клубтарды тексеруде. Жоғалғанына бір айға жуық уақыт өтті. Романның туыстары қатты алаңдап, оның аман-есен үйіне оралуын күтуде", - деді Vita іздеушілер жасағының өкілдері.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда Сайран көлінен жасөспірім мен ер адамның денесі табылды
21:27, 25 маусым 2025
Алматыда Сайран көлінен жасөспірім мен ер адамның денесі табылды
Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан жауынгерлердің сүйегі Мәскеуден Астанаға жеткізілді
09:03, 29 сәуір 2025
Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан жауынгерлердің сүйегі Мәскеуден Астанаға жеткізілді
Павлодар облысында 8 жыл бұрын жұмбақ жағдайда жоғалған жігіт іздестіріліп жатыр
18:18, 08 сәуір 2025
Павлодар облысында 8 жыл бұрын жұмбақ жағдайда жоғалған жігіт іздестіріліп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: