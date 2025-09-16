#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Екі оқушының қазасынан кейін Тараз әкімі мен бес шенеунікке жаза қолданылды

16.09.2025 22:45
Жамбыл облысында екі мектеп оқушысының қазасынан кейін бірден алты шенеунік жазаланды, алайда барлығы қызметінде қалды. Ескерту тек екеуіне – облыс әкімінің орынбасарына және Тараз әкіміне берілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК телеарнасының мәліметінше, Таразда 14 жастағы жасөспірім сыныптасының кеудесінен соққысынан 47-мектептің әжетханасында көз жұмды. Осы оқиғаға байланысты қала әкімі Бақытжан Орынбеков пен оның орынбасарына қатаң сөгіс жарияланды.

Ал Шу ауданында да әкім мен оның орынбасары сөгіспен шектелді. Мұнда екінші оқушы қаза тапты – футбол матчынан кейін жоғары сынып оқушылары кішілерін ұрып-соққан. Ол да кеудесіне тиген соққыдан қайтыс болды. Қазір іс бойынша 11-сыныптың бес оқушысы тергеліп жатыр.

Телеарна дерегінше, "жазаланғандар" тізімінде алты шенеунік бар және олардың қатары көбеюі мүмкін. Облысқа омбудсмен Санавар Зәкірова баруды жоспарлап отыр. Ал өңірдегі 500-ге жуық мектепте жасөспірімдердің мәселелерін анықтау үшін жаппай сауалнама жүргізілмек. Аудандарда әрбір ауылдық округке учаскелік инспекторларды бекіту жоспарланған.

"Сіздерге олай көрінбей ме, ең алдымен әрқайсымыз өз балаларымыздың тәрбиесіне көбірек көңіл бөлуіміз керек сияқты? Бұл – өскелең ұрпақтың мәселесі ғана емес, бәріміздің, бүкіл қоғамның мәселесі. Сол себепті балаларымыздың тәрбиесіне де, білім алуына да барынша мән беруіміз қажет", - деді ҚР ІІМ вице-министрі Игорь Лепеха.

Бұған дейін Жамбыл облысында мектеп оқушысы төбелестен қаза тапқаны хабарланған еді.

Өкінішке қарай, 2025 жылғы 1 қыркүйекте Таразда да соған ұқсас қайғылы жағдай болды. Жасөспірімдер арасындағы жанжал кезінде бір бала пышақ жарақатын алып, көз жұмды.

Айдос Қали
