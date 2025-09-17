#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
539.54
637.09
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
539.54
637.09
6.52
Қоғам

Алматының кейбір аудандарында суық су уақытша өшіріледі

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 10:27 Фото: pexels
Алматыда жаңа су құбыры желілерін тарту жұмыстары жалғасуда. Осыған байланысты 19 қыркүйек күні қаланың кейбір аудандарында суық су бір күнге өшіріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алматы су" мәліметінше, сағат 09:00-ден 17:00-ге дейін Түркісіб ауданының Төменгі "Пятилетка" шағын ауданындағы тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттарға суық су беру уақытша тоқтатылады.

Сонымен қатар, 19 қыркүйек күні 09:00-ден 17:00-ге дейін суық су мына аумақта ажыратылады:

  • Жароков – Сәтбаев (оңтүстік жағы) – Манас – Мыңбаев көшелерінің маңы;
  • Абай даңғылы – Манас – Мыңбаев – Әуезов көшелерінің қиылысы.
"Алматы Су" МКК келтірілген уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұрайды және техникалық жұмыстар жүргізу қажеттілігіне байланысты енгізілген шектеулерге түсіністікпен қарауды өтінеді", – делінген хабарламада.

Қосымша ақпарат алу үшін 274-66-66 телефонына хабарласуға болады.

9 қыркүйекте санитарлық дәрігерлер қазақстандықтарға ауыз су сапасына қатысты үндеу жасаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматының әр бөлігінде суық су беру уақытша тоқтатылуда
12:09, 26 тамыз 2025
Алматының әр бөлігінде суық су беру уақытша тоқтатылуда
26 тамызда Алматының бірқатар бөлігінде суық су өшіріледі
10:50, 25 тамыз 2025
26 тамызда Алматының бірқатар бөлігінде суық су өшіріледі
Алматының бір ауданында суық су уақытша өшіріледі
17:20, 19 тамыз 2025
Алматының бір ауданында суық су уақытша өшіріледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: