Алматының кейбір аудандарында суық су уақытша өшіріледі
Фото: pexels
Алматыда жаңа су құбыры желілерін тарту жұмыстары жалғасуда. Осыған байланысты 19 қыркүйек күні қаланың кейбір аудандарында суық су бір күнге өшіріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Алматы су" мәліметінше, сағат 09:00-ден 17:00-ге дейін Түркісіб ауданының Төменгі "Пятилетка" шағын ауданындағы тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттарға суық су беру уақытша тоқтатылады.
Сонымен қатар, 19 қыркүйек күні 09:00-ден 17:00-ге дейін суық су мына аумақта ажыратылады:
- Жароков – Сәтбаев (оңтүстік жағы) – Манас – Мыңбаев көшелерінің маңы;
- Абай даңғылы – Манас – Мыңбаев – Әуезов көшелерінің қиылысы.
"Алматы Су" МКК келтірілген уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұрайды және техникалық жұмыстар жүргізу қажеттілігіне байланысты енгізілген шектеулерге түсіністікпен қарауды өтінеді", – делінген хабарламада.
Қосымша ақпарат алу үшін 274-66-66 телефонына хабарласуға болады.
9 қыркүйекте санитарлық дәрігерлер қазақстандықтарға ауыз су сапасына қатысты үндеу жасаған еді.
