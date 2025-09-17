Түркістан облысында 13 млн теңгеге атаулы әлеуметтік көмектің заңсыз беру фактісі тіркелді
Таратылған ақпаратқа сүйенсек, Жетісай ауданында атаулы әлеуметтік көмек (АӘК) тағайындау үшін жергілікті атқарушы органмен құрылған комиссия "атаулы әлеуметтік көмекке мұқтаж емес" деген қорытынды бергеніне қарамастан 18 отбасыға негізсіз 3,1 млн теңге төлем жүргізілген.
Ал Сарыағаш ауданының Қапланбек ауылдық округінде учаскелік комиссия хатшысы мен ауылдық округ әкімінің орынбасары комиссия мүшелерінің атынан қол қойып, 56 өтініш бойынша жалған қорытындылар рәсімдеп, соның салдарынан 9,7 млн теңге мемлекеттің қаржысы мақсатсыз жұмсалған.
Аталмыш жайт прокуратураның АӘК талдау жүргізу барысында анықталған. Қаражатты қайтару және кінәлі тұлғаларды тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы прокурорлық қадағалау актісі енгізіліп, қазіргі таңда қаралу сатысында.
