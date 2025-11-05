#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
522.49
601.07
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
522.49
601.07
6.47
Қоғам

Алматыда 9 мыңнан астам тұрғын атаулы әлеуметтік көмекпен қамтылды

Алматыда 1 819 отбасы, яғни 9 063 адам атаулы әлеуметтік көмек (АӘК) алады. , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 09:15 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда 1 819 отбасы, яғни 9 063 адам атаулы әлеуметтік көмек (АӘК) алады.

Бұл туралы Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында қала Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Бауыржан Жаубасов хабарлады.

Оның айтуынша, АӘК – өмір бойы төленетін жәрдемақы емес, уақытша қолдау шарасы. Негізгі мақсаты – азаматтарды еңбекке белсенді ету, қиын жағдайдағы отбасыларға өз күшіне сеніп, тұрмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік беру.

Атаулы әлеуметтік көмек екі түрге бөлінеді:

  • Шартсыз көмек – еңбекке жарамсыз азаматтарға (мүгедектер, қарттарға күтім жасайтындар және т.б.) тағайындалады.
  • Шартты көмек – еңбекке жарамды отбасы мүшелері жұмыспен қамту шараларына (оқыту, жұмысқа орналастыру, қоғамдық жұмыстар) қатысқан жағдайда беріледі.

Бауыржан Жаубасов атап өткендей, бұл қолдау азаматтарға уақытша қиындықты еңсеруге ғана емес, өз еңбегі арқылы отбасының тұрмысын жақсартуға мүмкіндік береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Елімізде қанша адам атаулы әлеуметтік көмек алады
10:39, 20 шілде 2023
Елімізде қанша адам атаулы әлеуметтік көмек алады
Атаулы әлеуметтік көмек дегеніміз не және оны кім ала алады
10:15, 17 сәуір 2025
Атаулы әлеуметтік көмек дегеніміз не және оны кім ала алады
Қазақстанда атаулы әлеуметтік көмек: ол не және кімдерге беріледі
10:19, 22 қазан 2025
Қазақстанда атаулы әлеуметтік көмек: ол не және кімдерге беріледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: