Алматыда 9 мыңнан астам тұрғын атаулы әлеуметтік көмекпен қамтылды
Алматыда 1 819 отбасы, яғни 9 063 адам атаулы әлеуметтік көмек (АӘК) алады.
Бұл туралы Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында қала Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Бауыржан Жаубасов хабарлады.
Оның айтуынша, АӘК – өмір бойы төленетін жәрдемақы емес, уақытша қолдау шарасы. Негізгі мақсаты – азаматтарды еңбекке белсенді ету, қиын жағдайдағы отбасыларға өз күшіне сеніп, тұрмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік беру.
Атаулы әлеуметтік көмек екі түрге бөлінеді:
- Шартсыз көмек – еңбекке жарамсыз азаматтарға (мүгедектер, қарттарға күтім жасайтындар және т.б.) тағайындалады.
- Шартты көмек – еңбекке жарамды отбасы мүшелері жұмыспен қамту шараларына (оқыту, жұмысқа орналастыру, қоғамдық жұмыстар) қатысқан жағдайда беріледі.
Бауыржан Жаубасов атап өткендей, бұл қолдау азаматтарға уақытша қиындықты еңсеруге ғана емес, өз еңбегі арқылы отбасының тұрмысын жақсартуға мүмкіндік береді.
