Қоғам

Қазақстанда жұмыскерлердің еңбек өтіліне қатысты деректер жоғалып жатыр – депутат

Архив Президента РК, Архив Президента Республики Казахстан, архивохранилища, архивохранилище, хранилище документов, госархив, госархивы, государственный архив, государственные архивы, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 20:41 Фото: akorda.kz
2025 жылғы 17 қыркүйекте өткен Мәжілістің пленарлық отырысында депутат Болатбек Нажметдинұлы Мәдениет және ақпарат вице-министрі Айбек Сыздықовқа жұмыс берушілердің архивтік құжаттарды уақтылы немесе мүлде тапсырмауы мәселесіне қатысты сауал жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Бүгінде көптеген компаниялар жабылып жатыр, ал құжаттар жоғалып кетуде. Ертең адам зейнетке шығу үшін еңбек өтілін растауы керек болған кезде, ол бастапқы құжатты таба алмайды. Бұл – миллиондаған адамның тағдыры", – деп атап өтті Нажметдинұлы.

Депутаттың айтуынша, Еңбек кодексінің 23-бабына сәйкес, жұмыс беруші қызметкерлердің еңбек қызметін растайтын құжаттарды, сондай-ақ зейнетақы аударымдары мен міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы мәліметтерді архивке тапсыруға және олардың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Алайда, заңда бұл талаптарды орындамағаны үшін ешқандай жауапкершілік қарастырылмаған.

Ол 2024 жылғы статистиканы келтірді: 2023 жылмен салыстырғанда жеке құрам бойынша архивке тапсырылған құжаттар көлемі 59%-ға қысқарған.

Осыған байланысты депутат мынадай сауал жолдады: ұсынылып отырған заң жобасы архивке құжат тапсыру проблемасын шеше ме және оларды уақтылы тапсырмағаны үшін жауапкершілік енгізу жоспарланып отыр ма?

Өз кезегінде Айбек Сыздықов депутаттың ұсыныстарын жұмыс топтарының отырыстарында талқылауға және оларды заң жобасының екінші оқылымына дейін енгізуге дайын екенін айтты.

Бұған дейін Жетісу облысында балалар үйінің тәрбиеленушісі сот арқылы тиесілі әлеуметтік көмекке қол жеткізгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
