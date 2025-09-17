#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
541.01
640.34
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
541.01
640.34
6.52
Қоғам

БҚО-да бірнеше көліктен ұрлық жасаған тұрғын ұсталды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 21:55 Фото: freepik
Батыс Қазақстан облысында криминалдық полиция қызметкерлері Орал қаласының 34 жастағы тұрғынын ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция ақпаратына сүйенсек, ол қала аумағында автокөліктерден ұрлық жасаумен айналысқан.Тергеу барысында күдіктінің түнгі уақытта автотұрақтарда тұрған көліктердің терезелерін сындырып, ішіндегі бейнетіркегіштер мен жеке заттарды ұрлағаны анықталды.

"Оның шілде және тамыз айларында Орал қаласында 11 ұрлық жасағаны белгілі болды. Келтірілген жалпы шығын 5 миллион теңгеден асты. Ұрлық фактілері бойынша күдіктіге қатысты тергеу жүргізілді",- делінген ақпаратта.

Қазіргі уақытта тергеу аяқталып, қылмыстық іс сотқа жолданды.

Бұған дейін Астаналық әйелден мефедрон тәркіленгенін жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда алаяқтарды SIM-карталармен қамтамасыз еткен топ ұсталды
11:53, Бүгін
Алматыда алаяқтарды SIM-карталармен қамтамасыз еткен топ ұсталды
Алматы облысындағы жантүршігерлік жол апаты: көлік өртеніп, жүргізуші тірідей жанып кетті
12:41, 16 қыркүйек 2025
Алматы облысындағы жантүршігерлік жол апаты: көлік өртеніп, жүргізуші тірідей жанып кетті
Ақтөбе облысында үйіріле көшкен киіктер бір-бірін таптап тастаған
10:38, 16 қыркүйек 2025
Ақтөбе облысында үйіріле көшкен киіктер бір-бірін таптап тастаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: