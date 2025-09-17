БҚО-да бірнеше көліктен ұрлық жасаған тұрғын ұсталды
Батыс Қазақстан облысында криминалдық полиция қызметкерлері Орал қаласының 34 жастағы тұрғынын ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Полиция ақпаратына сүйенсек, ол қала аумағында автокөліктерден ұрлық жасаумен айналысқан.Тергеу барысында күдіктінің түнгі уақытта автотұрақтарда тұрған көліктердің терезелерін сындырып, ішіндегі бейнетіркегіштер мен жеке заттарды ұрлағаны анықталды.
"Оның шілде және тамыз айларында Орал қаласында 11 ұрлық жасағаны белгілі болды. Келтірілген жалпы шығын 5 миллион теңгеден асты. Ұрлық фактілері бойынша күдіктіге қатысты тергеу жүргізілді",- делінген ақпаратта.
Қазіргі уақытта тергеу аяқталып, қылмыстық іс сотқа жолданды.
