#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
539.06
623.75
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
539.06
623.75
6.63
Оқиғалар

БҚО-да ипотекамен тұрғын үй алуға көмектесемін деп уәде берген күдікті әйел ұсталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2025 16:41 Фото: Zakon.kz
Батыс Қазақстан облысында полиция қызметкерлері азаматтарды алдап келген 34 жастағы күдікті әйелді ұстады.

Ол бұған дейін банк саласында жұмыс істеген және тұрғындарға ипотекалық несие рәсімдеуге, тұрғын үй мен автокөлік сатып алуға көмектесемін деп сендіріп, олардың ақшасын иемденген деген күдікке ілінді.

Тергеу барысында күдіктіге қатысты алаяқтықтың 12 фактісі анықталды. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.

Келтірілген жалпы материалдық залалдың көлемі 50 млн теңгеден асады. Белгілі болғандай, жәбірленушілердің басым бөлігі – қаладағы жеке кәсіпкерлер.

Кейбір жағдайларда күдікті автокөлік сатып алуға жәрдемдесемін деп алдап, азаматтардың қаражатын иемденген.

Ең ірі эпизод облыс аудандарының бірінің тұрғынына қатысты: ол ипотека рәсімдеуге көмек көрсетемін деген желеумен күдіктіге 23 млн теңгеден астам қаражат берген. Қазіргі уақытта тергеу жалғасуда. Полиция азаматтарды барынша сақ болуға шақырады.

Егер сіз осындай жағдайға тап болсаңыз немесе ұқсас деректер туралы білсеңіз, полицияға дереу хабарласыңыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
БҚО-да бірнеше көліктен ұрлық жасаған тұрғын ұсталды
21:55, 17 қыркүйек 2025
БҚО-да бірнеше көліктен ұрлық жасаған тұрғын ұсталды
Павлодарда жүргізуші куәлігін алуға көмектесемін деп уәде берген алаяқ ұсталды
11:42, 10 желтоқсан 2024
Павлодарда жүргізуші куәлігін алуға көмектесемін деп уәде берген алаяқ ұсталды
Астанада бірнеше алаяқтыққа қатысы бар күдікті анықталды
16:56, 27 тамыз 2025
Астанада бірнеше алаяқтыққа қатысы бар күдікті анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: