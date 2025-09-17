#Қазақстан
Қоғам

Атырауда әйелді тонап, зорлап, азаптап өлтірген қаскөйге ауыр жаза тағайындалды

Атырауда элита үйде әйел зорлап, оны азаптап өлтірген қаскөйге сот үкімі оқылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

KTK ақпаратына сүйенсек, қанды қылмыс сәуір айында Атыраудың орталығындағы "Французкий квартал" тұрғын үй кешенінде болған. Осы үйде сантехниик болып жұмыс істейтін 38 жастағы азамат жалғызбасты әйелдің пәтеріне кіріп, оны пышақтап өлтірген. Кейін мәйітті зорлап, үйіндегі бағалы заттың бәрін ұрлап кеткен. Тіпті сейфті қолтықтап, марқұмның көлігін де мініп кетіпті. Қомақты қаржыны қалтасына басқан күдікті көп ұзамай, Маңғыстау облысына қашып бара жатқан жерінен ұсталды. Жантүршігерлік жайттар айтылатын болған соң, сот процесі осы күнге дейін жабық жағдайда өткен. Алайда соңғы үкім ашық жарияланды.

"ҚР ҚК 99 -бабының 2-бөлігінің 4, 5, 40-тармақтары бойынша, өмір бойына бас бостандығынан айырылу жазасы тағайындалсын. ҚР ҚК 58-бабының 4-бөлігіне сәйкес, қылмыс жиынтығы бойынша Арман Маратович Жетпісовке түпкілікті өмір бойына бас бостандығынан айырылу жазасы тағайындалсын. Жазасын өтеу орны, Арман Маратович Жетпісовке, қылмыстық атқару жүйесінің төтенше қауіпсіз мекемесі белгіленсін".Зарема Хамидуллина судья

Сотталушы мен марқұм әуелден таныс болған екен. Ол тұрғын үй кешенінен автотұрақ алып беремін деп, әйелден қомақты қаржы алған. Қылмыс осыдан бастау алған. Судья үкімді түсіндіру кезінде жаға ұстатар жағдайларды да айтып өтті. Марқұм болған әйелдің жүкті болғанын айтты, белгілі болғандай, қаскөй оны өлтіргеннен кейін де зорлаған екен. Осыны ескеріп, ең ауыр жаза тағайындалған. Жәбірленуші тарап үкім әділ болды дейді.

Кісі қолынан қаза тапқан марқұм шетелдік мұнай компаниясында жұмыс істеген. Атыраудағы бұл қанды қылмыс қоғамдық резонанс туғызған еді.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
