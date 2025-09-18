#Қазақстан
Қоғам

Алатаудағы полигондағы өртке байланысты төтенше жағдай режимі енгізілді

Алатаудағы полигондағы өртке байланысты төтенше жағдай режимі енгізілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 17:13 Сурет: Алматы облысының әкімдігі
Алматы облысының Алатау қаласында қоқыс полигонында шыққан ірі өртке байланысты жергілікті ауқымдағы техногендік сипаттағы төтенше жағдай режимі енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 18 қыркүйекте қала әкімдігінде мәлімдеді.

"Алатау қаласында қоқыс полигонында орын алған ірі өртке байланысты жергілікті ауқымдағы техногендік сипаттағы төтенше жағдай режимі енгізілді. Бұл шешім Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қабылданды. Өрт ауқымды аумақты қамтығандықтан, төтенше жағдай режимін енгізу барлық қажетті күштер мен құралдарды – өрт сөндірушілерді, құтқарушыларды, арнайы техниканы дер кезінде жұмылдыруға және барлық қызметтердің жұмысын үйлестіруге мүмкіндік береді. Қабылданған шаралар салдарды жою жұмыстарын жеделдетуге бағытталған", - деп хабарлады әкімдік.

Сонымен бірге жағдай тұрақты бақылауда екені, тұрғындардың өміріне еш қауіп жоқ екені айтылды.

"Барлық қызмет күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Өрттің шығу себебін анықтау мақсатында арнайы тексеріс жүргізіледі.Тұрғындардан сабыр сақтап, ресми ұсыныстарға құлақ асуды сұраймыз", - делінген хабарламада.

Еске салайық, 2025 жылғы 15 қыркүйек күні таңертең Алматы облысындағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында өрт басталып, оны сөндіру жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. 

Айдос Қали
