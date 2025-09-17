Алатаудағы өрт: әкімдік төтенше жағдай жариялауды көздеп отыр
Түсіндірмеде көрсетілгендей, жергілікті ауқымдағы техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялау тұрмыстық қатты қалдықтар полигонындағы өртке байланысты қабылданып отыр.
Құжаттың мақсаты – халықты төтенше жағдай жөнінде хабардар ету.
Құжат "Ашық НҚА" сайтында 17 қыркүйек күні сағат 12:00-ге дейін жарияланған.
Алматы облысындағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонындағы өрт 15 қыркүйек күні таңертең басталған. Дегенмен әлі күнге дейін сөндірілмеді.
Қызыл жалынды ауыздықтау жұмыстары 10 метр тереңдіктегі бықсу, өрт жүктемесі және жел бағытының өзгеруінен күрделене түсті. Полигонда жедел штаб құрылып, алты учаскеде сөндіру жұмыстары жүргізілуде.
Өртті толық сөндіруге қосымша Алматы, Шымкент қалаларының, Жетісу, Абай, Қарағанды, Түркістан, Жамбыл облыстарының ТЖД күштері мен құралдары, сондай-ақ ТЖМ-нің Мартбек Мамраев атындағы 52859 және Қасым Қайсенов атындағы 68303 әскери бөлімдерінің әскери қызметшілері тартылды.