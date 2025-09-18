#Қазақстан
Қоғам

ШҚО-да өзеннен екі апта іздеген 64 жастағы азаматтың денесі табылды

ШҚО-да өзеннен екі апта іздеген 64 жастағы азаматтың денесі табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 21:46
Шығыс Қазақстан облысында өзеннен 64 жастағы азаматтың денесі табылды. Оны құтқарушылар мен еріктілер екі аптадан бері іздеп, су арнасын түгел сүзіп шыққан, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК телеарнасының хабарлауынша, қайғылы оқиға 31 тамыз күні Риддер қаласында болған.

Квадроцикл тізгіндеген азамат Кедровка өзенін кешіп өтпек болған. Сол сәтте су деңгейі көтеріліп, ағысы қатты өзен оны суға алып кеткен.

Құтқарушылар қанша іздегенімен, марқұмның денесі табылмады. Тіпті іздеуге Бутаково ауылының тұрғындары да жұмылдырылды. Олар екі апта бойы өзен бойын шарлап шығыпты. Алайда жаңбырдан кейін көтерілген су деңгейі 64 жастағы марқұмды 15 шақырым жерге дейін ағызып кеткен.

"Бутаково ауылының маңындағы Үлбі өзенінен табылды. Іздестіруге арнайы техника жүзу құралдары мен заманауи ұшу апараттары қолданылды. Іздестіруге күрделі жер бедері, ауа райының қолайсыздығы мен өзеннің қатты ағысы кедергі келтірді". ШҚО ТЖД Төтенше жағдайды жою басқармасының бастығы Елдар Шаймарданов
Айдос Қали
