#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Оқиғалар

Ақтөбеде полиция жоғалып кеткен жасөспірім мен ер адамның жұмбақ өлімін тергеп жатыр

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 10:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ақтөбедегі Елек өзенінен екі адамның денесі табылды. Құтқарушылар алдымен жасөсіпірімнің, кейін қасында болған жігіттің мәйітін су астынан алып шыққан, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК таратқан ақпарға сүйенсек, 16 жастағы оқушының жоғалып кеткенін айтып, өзі оқитын мектеп басшылары дабыл қаққан. Себебі жасөспірім кеше сабаққа келмеген. Ата-анасы оның жексенбі күні "моншаға кеттім" деп шығып кеткенін айтқан. Бірақ үйінде түнемеген. Сол бойда іздеу басталып, оқушы мен қасындағы 27 жастағы тұрғынның ұялы телефоны өзен жағасынан табылады. Іздеуге төтенше жағдайлар департаменің құрылымдары мен әскери бөлімнің қызметшілері, тәртіп сақшылары да қатысқан.

"Іздестіру-құтқару шаралары кезінде төтенше жағдайлар департаментінің бөлімшелері жоғалған жасөспірім денесін судан шығарып алды. Материалдар қажет процессуал іс-шара жүргізу үшін полиция қызметкерлеріне тапсырылды. Бүгін 1998 жылғы екінші жігітті сүңгуірлер жоғалған ұшқышсыз ұшу аппараты көмегімен, жағадан 30 метр қашықтан шығарды".Аслан Арзымбетов, Ақтөбе облысы ТЖД басқарма бастығы

Тергушілер денесінде ешқандай зорлық-зомбылық ізі жоқ деп отыр. Марқұм болған бала демалыс күндері моншада жұмыс істейді. Озат оқушы білім додаларынан құр қайтқан емес дейді ұстаздары.

Бұған дейін жазғанымыздай, Алматыда дүкен ішінде басталған дау төбелеске ұласып, бойжеткеннің өліміне алып келді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Көкшетауда ұрылар пәтер иелері ұйықтап жатқанда үйді тонап кеткен
13:05, Бүгін
Көкшетауда ұрылар пәтер иелері ұйықтап жатқанда үйді тонап кеткен
Астана полициясы ҰҚК қызметкерінің өлімін тергеп жатыр
10:15, 22 сәуір 2025
Астана полициясы ҰҚК қызметкерінің өлімін тергеп жатыр
Павлодарда құтқарушылар Ертіс өзеніне батып кеткен ер адамның денесін іздестіріп жатыр
13:21, 23 маусым 2024
Павлодарда құтқарушылар Ертіс өзеніне батып кеткен ер адамның денесін іздестіріп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: