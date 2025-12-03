Ақтөбеде полиция жоғалып кеткен жасөспірім мен ер адамның жұмбақ өлімін тергеп жатыр
КТК таратқан ақпарға сүйенсек, 16 жастағы оқушының жоғалып кеткенін айтып, өзі оқитын мектеп басшылары дабыл қаққан. Себебі жасөспірім кеше сабаққа келмеген. Ата-анасы оның жексенбі күні "моншаға кеттім" деп шығып кеткенін айтқан. Бірақ үйінде түнемеген. Сол бойда іздеу басталып, оқушы мен қасындағы 27 жастағы тұрғынның ұялы телефоны өзен жағасынан табылады. Іздеуге төтенше жағдайлар департаменің құрылымдары мен әскери бөлімнің қызметшілері, тәртіп сақшылары да қатысқан.
"Іздестіру-құтқару шаралары кезінде төтенше жағдайлар департаментінің бөлімшелері жоғалған жасөспірім денесін судан шығарып алды. Материалдар қажет процессуал іс-шара жүргізу үшін полиция қызметкерлеріне тапсырылды. Бүгін 1998 жылғы екінші жігітті сүңгуірлер жоғалған ұшқышсыз ұшу аппараты көмегімен, жағадан 30 метр қашықтан шығарды".Аслан Арзымбетов, Ақтөбе облысы ТЖД басқарма бастығы
Тергушілер денесінде ешқандай зорлық-зомбылық ізі жоқ деп отыр. Марқұм болған бала демалыс күндері моншада жұмыс істейді. Озат оқушы білім додаларынан құр қайтқан емес дейді ұстаздары.
