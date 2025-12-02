#Халық заңгері
Оқиғалар

Алматыда дүкен ішінде басталған дау төбелеске ұласып, бойжеткеннің өліміне алып келді

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.12.2025 16:57 Фото: Zakon.kz
Алматыдағы азық-түлік дүкенінде екі жұп арасында болған дау жол-көлік оқиғасымен (ЖКО) аяқталды, нәтижесінде мопедтегі 26 жастағы қыз қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға 2024 жылдың қарашасында болды. Мопед пен Toyota Camry көлігінің соқтығысуынан бойжеткен мерт болды. Оқиғадан кейін 22 жастағы қыз бен 23 жастағы жігіт бұзақылық әрекет үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Дегенмен, олардың қорғаушылары 2025 жылы қылмыстық істер бойынша Кассациялық сотқа шағым түсіріп, бүгін, 2 желтоқсанда, трагедияның мән-жайын ашты.

"Сот келесі жағдайларды анықтады: 2024 жылғы 6 қарашада таңертең зардап шегуші Д. Н. мен оның сүйіктісі Н. А. сыра алу үшін мопедпен дүкенге барған. Алматыдағы "Наурыз" дүкеніндегі кездейсоқ соқтығысып қалу салдарынан Д. Н. мен В. С., Ф. А. жұбы арасында дау туындады", – делінген ақпаратта.

Ал, дүкеннен шыққан сәтте зардап шегуші бұзақы топқа тап болады. Бойжеткен жанжалды тоқтауға тырысқанында, сотталған қыз оны итеріп, асфальтқа құлатады. Шабуылдаушылардың достары мопедтің қозғалтқышын өшіріп, кілтті алуға тырысқан.

Зардап шеккен адам полиция шақырмақ болған, алайда сотталғандар оны соққыға жыққан.

"Осы іске қатысты үшінші сотталған адам зардап шегушіні басынан каскамен ұрған. Олардан сытылып шыққан жұп мопедпен қашуға тырысқан. Шок күйінде болған зардап шегуші мопедпен аз ғана жол жүрген соң қарсы жолаққа шығып, көлікпен соқтығысқан. Қыз алған жарақаттарынан сол жерде қаза тапты, ал оның жігіті жарақатпен жансақтау бөліміне жеткізілді", – деп хабарлады сот.

Қылмыстық істер бойынша Кассациялық сот үкімнің негізділігін растады, атап көрсеткендей, аз мәнді даудан басталған топтық қасақана бұзақылық әрекеттер қайғылы оқиғалар тізбегіне алып келіп, ауыр қылмыстық жауапкершілікке әкеп соқты.

Бұған дейін мектептің бас есепшісі мұғалімдердің жалақысын ұлғайтып, 52 млн теңге жымқырғанын жазғанбыз.

