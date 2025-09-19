#Қазақстан
Қоғам

Алматыда жол жұмыстарының сапасына бақылау күшейтілді

Алматыда ауқымды құрылыс және жол жөндеу жұмыстары жалғасуда. Сонымен қатар қаланың полиция департаменті мен тиісті қызметтері жұмыстардың сапасы мен орындалу мерзімдеріне бақылауды күшейтіп, заң бұзушылықтар үшін лауазымды тұлғаларды жауапкершілікке тартуда. , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 10:03 Сурет: ҚР ІІМ
2025 жылдың соңына дейін қаладағы түрлі шағынаудандарда 120 шақырымнан астам жол, тротуар, веложолдар салынып, жөндеуден өтеді, сондай-ақ аялдама кешендері мен жерүсті өткелдері орнатылады.

Полиция қызметкерлері көше-жол желісі нысандарына тұрақты түрде тексерулер жүргізуде. Тек 2025 жылдың сегіз айында ғана жолдарға 2 мыңнан астам тексеру жүргізіліп, лауазымды және заңды тұлғаларға жалпы сомасы 5,5 миллион теңгеге 140 әкімшілік хаттама толтырылды, 2 мыңнан астам құқық бұзушылықты жою туралы нұсқама берілді, жол жамылғысы мен инфрақұрылымда 4 мыңға жуық ақау анықталды.

Жолдарды салу мен күтіп ұстау кезінде бұзушылықтарға жол берген мердігер ұйымдар мен лауазымды тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылуда. Міндетті түрде орындалуы тиіс нұсқамалар берілді, анықталған кемшіліктерді жою бойынша тұрақты мониторинг жүргізілуде.

"Біздің ортақ мақсатымыз – Алматы тұрғындарының қауіпсіздігі мен жайлылығы, жол-көлік оқиғаларын азайту және заманауи көлік инфрақұрылымын қалыптастыру. Мен барлық жол қозғалысына қатысушыны ережелерді сақтауға, мұқият әрі бір-біріне құрметпен қарауға шақырамын. Тек бірлесе отырып, біз жолдарымызды қауіпсіз әрі ыңғайлы ете аламыз", – деді Алматы қаласы ПД Әкімшілік полиция басқармасы бастығының орынбасары Дархан Қылышбаев.

Президенттің 2024 жылғы Жолдауы: экономиканы әртараптандыру және $150 млрд тікелей инвестиция
11:34, 28 тамыз 2025
Президенттің 2024 жылғы Жолдауы: экономиканы әртараптандыру және $150 млрд тікелей инвестиция
2024 жылғы Президент Жолдауы: автожолдарды жаңғырту, әуежайлар салу және Транскаспий бағыты қалай дамуда
09:36, 22 тамыз 2025
2024 жылғы Президент Жолдауы: автожолдарды жаңғырту, әуежайлар салу және Транскаспий бағыты қалай дамуда
Алты жыл ілгерілеу: елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының нәтижелері жарияланды
09:15, 17 наурыз 2025
Алты жыл ілгерілеу: елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының нәтижелері жарияланды
