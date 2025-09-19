Алматыда Қала күні тойланып жатыр: Абай алаңында опера және балет жауһарлары шырқалды
Бұл іс-шара Алматы тұрғындары мен қонақтарына Қала күніне, сондай-ақ, Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының 92-ші маусымының ашылуына арналған ерекше сый болды.
Көрермендер әлемдік және ұлттық классиканың үздік туындыларын, әйгілі мюзиклдер мен фильмдерден танымал шығармаларды тыңдады. Симфониялық оркестр, хор, балет және театрдың жетекші солистері заманауи сахналық шешімдермен, инновациялық жарық өнер кескіндемелерімен және футуристік элементтері бар эксклюзивті костюмдермен әрленген бағдарлама ұсынды. Әр туынды жеке бір қойылым іспетті болса, барлығы бірге біртұтас сиқырлы театр кеңістігіне айналды.
Абай алаңын таңдаудың да өзіндік мәні бар. Биыл Абай Құнанбаевтың туғанына 180 жыл толды. Театрға ұлы ақынның есімі 1945 жылы берілген болатын. Дәл осы Абай алаңында жиналған жұрт өнердің дәстүр мен жаңашылдықты тоғыстырған заманауи тынысын сезіне алды.
"МҰРА" гала-концерті "Ғасыр алдындағы онжылдық" атауымен өтетін жаңа театр маусымын ашты. Көрермендер өнерпаздарды ыстық ықыласпен, ерекше қошеметпен қарсы алды. Көпшіліктің айтуынша, Қазақстанда мұндай ауқымды open air бұрын-соңды болмаған. "МҰРА" классика мен заманауи технологияны ұштастырған шынайы музыка, би және шабыт мерекесі ретінде есте қалды.
Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының директоры Айнұр Көпбасарова әр нөмірге арнап арнайы костюмдер, маскалар мен бас киімдер дайындалғанын айтады. Олар суретші Айнұр Ерімбет пен бутафорлық және құю цехының шеберлері Гүлнәр Табанова мен Галина Ташеваның қолымен жасалған.
"Біз алматылықтарға нағыз сиқырлы шоу сыйлауға тырыстық. Театр артистері опера және балет классикасының жауһарларымен қатар әйгілі фильмдер мен мюзиклдердің саундтректерін де орындады. Мұның бәрі заманауи сахналық технологиялармен үндестірілді. Қойылымды арнайы шақырылған италиялық суретші Гайтано Ла Мела дайындады. Жасанды интеллекттің көмегімен театрдың 1934 жылдан бүгінге дейінгі көрнекті тұлғаларының суреттеріне жан бітіріп, ұрпақтар сабақтастығының нышанына айналды. Бағдарламаны аңызға айналған дирижер Ренат Салаватовтың Иран-Ғайыппен бірлесіп жазған "Қазақстаным" әнімен түйіндедік. Осы концертті өткізуге қолдау білдірген Алматы қаласы әкімдігіне алғыс білдіріп, барша алматылықты Қала күні мерекесімен құттықтаймын!" – деді Айнұр Көпбасарова.