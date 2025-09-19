#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Қоғам

Төтенше жағдайлар департаменті Алматы тұрғындарына ескерту жасады

Дождь, дожди, осадки, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 15:32 Фото: unsplash
Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті 19 қыркүйек күнгі екінші жартысында қалада күтілетін жауын-шашын туралы ескерту таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" мәліметіне сүйенген департамент бүгін, 19 қыркүйекте Алматыда кей жерлерде күшті, қысқа мерзімді жаңбыр жаууы мүмкін екенін хабарлады.

Тұрғындарға берілген ұсыныстар:

  • Тауларға шығудан бас тарту
  • Электр желілерінің бүтіндігін бақылау
  • Көлікті ағаштар астына қоймау
  • Әлсіз бекітілген құрылыстардың жанында тұрмау – жарақат алу қаупі бар

Туристерге ерекше ескерту жасалды: таулы аймаққа сапарлар мен серуендерді ауа райы тұрақталғанша кейінге қалдырған дұрыс.

"Кешкі сағаттарға дейін тауда тұрмаңыздар – қайту жолын жоғалту қаупі бар", – деп қосты ТЖД.

Синоптиктер мәліметінше, 20–22 қыркүйек күндері Алматыда жауын-шашын күтілмейді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Медициналық қызмет көрсету лицензиясын беру ережелері жаңартылды
16:38, Бүгін
Медициналық қызмет көрсету лицензиясын беру ережелері жаңартылды
Шымкентте 141 млн теңге жымқырған кибербанда құрықталды
13:36, Бүгін
Шымкентте 141 млн теңге жымқырған кибербанда құрықталды
Қазақстандық ата-аналарға ескерту: балаларды нысанаға алған алаяқтар шықты
11:56, Бүгін
Қазақстандық ата-аналарға ескерту: балаларды нысанаға алған алаяқтар шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: