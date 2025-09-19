Төтенше жағдайлар департаменті Алматы тұрғындарына ескерту жасады
Фото: unsplash
Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті 19 қыркүйек күнгі екінші жартысында қалада күтілетін жауын-шашын туралы ескерту таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" мәліметіне сүйенген департамент бүгін, 19 қыркүйекте Алматыда кей жерлерде күшті, қысқа мерзімді жаңбыр жаууы мүмкін екенін хабарлады.
Тұрғындарға берілген ұсыныстар:
- Тауларға шығудан бас тарту
- Электр желілерінің бүтіндігін бақылау
- Көлікті ағаштар астына қоймау
- Әлсіз бекітілген құрылыстардың жанында тұрмау – жарақат алу қаупі бар
Туристерге ерекше ескерту жасалды: таулы аймаққа сапарлар мен серуендерді ауа райы тұрақталғанша кейінге қалдырған дұрыс.
"Кешкі сағаттарға дейін тауда тұрмаңыздар – қайту жолын жоғалту қаупі бар", – деп қосты ТЖД.
Синоптиктер мәліметінше, 20–22 қыркүйек күндері Алматыда жауын-шашын күтілмейді.
