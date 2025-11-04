#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда дауылды ескерту жарияланды: нені білу маңызды

Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті (ТЖД) 4 қараша таңертең "Қазгидромет" берген дауылды ескерту туралы хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті (ТЖД) 4 қараша таңертең "Қазгидромет" берген дауылды ескерту туралы хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Метеорологтардың мәліметінше, 4 қараша күні таулы аймақтарда қатты жауын-шашын мен жел соғуы күтіледі.

"Алматыда түнгі сағат 03:00 шамасында жаңбыр жауып, кейін қарға ұласуы мүмкін. Ауа температурасы төмендеп, көктайғақ болады. Сондықтан жол жағдайын ескеріп, бағыттарыңызды алдын ала жоспарлаңыз", — делінген ТЖД хабарламасында.

Сонымен қатар, қала қонақтары мен туристерге тауға шығудан бас тарту ұсынылды.

Күннің күрт нашарлауына байланысты үйге кеш қайтпаған жөн, себебі кері бағыттағы жолды табу қиынға соғуы мүмкін.

Мамандар сондай-ақ тұрғындарға:

  • автокөліктерді ағаштардың астына қоймауға;
  • әлсіз бекітілген құрылымдардың астында тұрмауға;
  • жаяу жүргенде аса сақ болуға кеңес берді.
"Жаңбыр кезінде көріну деңгейі төмендейді, сондықтан абай болыңыздар", — дейді төтенше жағдайлар қызметі.

Алдағы күндері ауа температурасының күрт төмендеуі мен мол жауын-шашын күтілуіне байланысты, тұрғындарға жылу жүйелерінің және түтін мұржаларының қауіпсіздігін тексеру, электр желілерін шамадан тыс жүктемеуге шақыруда.

Синоптиктердің болжамынша, Алматыда алдағы күндері суық ауа райы сақталып, қар аралас жауын-шашын болады.

