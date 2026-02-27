Қалың қар және тұман: Алматыда дауылды ескерту жарияланды
Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің (ТЖД) баспасөз қызметі 2026 жылғы 27 ақпанда қала тұрғындары мен қонақтарына маңызды ескерту таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тұрғындар мен қонақтарға ауа райының күрт нашарлауына дайын болу қажет екені айтылды.
"28 ақпан түнінде Алматыда қар жауып, уақытша тұман, жел және көктайғақ байқалады. Таулы аймақтарда – қалың қар, тұман және көктайғақ. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы секундына 15–25 метрге жетуі мүмкін", – делінген ТЖД хабарламасында, "Қазгидромет" дауылды ескертуіне сілтеме жасай отырып.
Автокөлік жүргізушілері мен жаяу жүргіншілерге мұқият болу және мұздатылған жолда абай болу ұсынылады.
"Қар жауып, мұз пайда болуына байланысты көліктерді ағаштар, электр желілері және басқа ілініп тұрған конструкциялар астына қоймау ұсынылады. Тауларға шығуды кейінге қалдыру қажет!" – деп ескертті ТЖД Алматы.
Мұзда тайып кетпеу үшін қарапайым ережелер:
- Көше арқылы тек белгіленген жерлерде өтіңіз.
- Жолдан өтіп бара жатқанда телефон сияқты заттарға назар аудармаңыз, абай болыңыз.
- Аяғыңызға қараңыз, әсіресе баспалдақтар мен ғимарат кіреберістерінде.
- Тұрақты, сырғанамайтын табаны бар аяқ киім таңдаңыз.
- Қолды қалтада ұстамаңыз – бұл тепе-теңдікті сақтау үшін маңызды.
Автобус аялдамалары, тротуарлар, баспалдақтар және басқа сырғанайтын жерлерде ерекше сақ болыңыз – бұл қауіпті аймақтар.
Алдын ала синоптиктер Алматыдағы 27, 28 ақпан және 1 наурыздағы ауа райы болжамын хабарлаған болатын.
