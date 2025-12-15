Қар, мұз және тұман: Алматы тұрғындарына ауа райы бойынша ескерту жасалды
Фото: Zakon.kz
Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаменті (ТЖД) бүгін қала тұрғындары мен қонақтарына қар, мұз және тұманға байланысты штормдық ескерту таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ескертуге сәйкес, 2025 жылғы 15 желтоқсанда ауа райының кенет өзгеруіне байланысты қаланың жолдарында мұз, таулы аймақтарда қар жауып, температура төмендеуі күтілуде.
Сондықтан ТЖД тұрғындарға және қонақтарға өз маршруттарын алдын ала жоспарлауды және жолдарда, таулы аймақтарда қауіпсіздік шараларын сақтауды ұсынады.
Мұзда жарақат алудан сақтану үшін Алматы тұрғындары мен қонақтарына қарапайым кеңестерді ұстану ұсынылады:
- Әсіресе ғимарат кіреберістері мен баспалдақтарда қадамдарыңызды абайлап жасаңыз;
- Таймайтын, өрнекті табаны бар аяқ киім таңдаңыз;
- Қолдарыңызды қалтада ұстамаңыз – бұл теңгерімді сақтау үшін қажет;
- Абай болыңыз: аялдамаларда, тротуарларда, баспалдақтарда және басқа тайғақ беттерде – бұл қауіпті аймақтар.
