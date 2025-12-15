#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
522.38
612.6
6.54
Қоғам

Қар, мұз және тұман: Алматы тұрғындарына ауа райы бойынша ескерту жасалды

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 09:50 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаменті (ТЖД) бүгін қала тұрғындары мен қонақтарына қар, мұз және тұманға байланысты штормдық ескерту таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ескертуге сәйкес, 2025 жылғы 15 желтоқсанда ауа райының кенет өзгеруіне байланысты қаланың жолдарында мұз, таулы аймақтарда қар жауып, температура төмендеуі күтілуде.

Сондықтан ТЖД тұрғындарға және қонақтарға өз маршруттарын алдын ала жоспарлауды және жолдарда, таулы аймақтарда қауіпсіздік шараларын сақтауды ұсынады.

Мұзда жарақат алудан сақтану үшін Алматы тұрғындары мен қонақтарына қарапайым кеңестерді ұстану ұсынылады:

  • Әсіресе ғимарат кіреберістері мен баспалдақтарда қадамдарыңызды абайлап жасаңыз;
  • Таймайтын, өрнекті табаны бар аяқ киім таңдаңыз;
  • Қолдарыңызды қалтада ұстамаңыз – бұл теңгерімді сақтау үшін қажет;
  • Абай болыңыз: аялдамаларда, тротуарларда, баспалдақтарда және басқа тайғақ беттерде – бұл қауіпті аймақтар.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматылықтарға ескерту жасалды: қаланы қар басып қалады
14:23, 12 наурыз 2024
Алматылықтарға ескерту жасалды: қаланы қар басып қалады
Дауылды ескерту: Алматы тауларында қар көшкіні жүруі мүмкін
10:51, 14 қараша 2024
Дауылды ескерту: Алматы тауларында қар көшкіні жүруі мүмкін
Құтқарушылар алматылықтарға қолайсыз ауа райына байланысты үндеу жасады
18:10, 07 желтоқсан 2025
Құтқарушылар алматылықтарға қолайсыз ауа райына байланысты үндеу жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: