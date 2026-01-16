#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
510.95
594.49
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
510.95
594.49
6.5
Қоғам

Алматы тұрғындарына ауа райына байланысты маңызды ескерту жасалды

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 09:04 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті (ТЖД) бүгін, 2026 жылғы 16 қаңтарда, оңтүстік астананың тұрғындары мен қонақтарына ауа райына байланысты маңызды ескерту таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық ТЖД "Қазгидромет" РМК-ның дауылды ескертуіне сүйене отырып, төмендегіні мәлімдеді:

"16–17 қаңтар күндері Алматы қаласының жолдарында көктайғақ күтіледі. Таулы аймақтарда және қала ішінде тұман түсіп, жауын-шашын болады, ауа температурасы төмендейді".

Осыған байланысты құтқарушылар тауға шығудан уақытша бас тартуға қатаң түрде кеңес береді.

Сондай-ақ қала тұрғындарына өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау қажеттігі ескертілді:

  • түтін шығатын мұржаның герметикалығын қадағалап, жану өнімдерінен бөлінетін иіс газының үй ішіне енуіне жол бермеңіз;
  • электр желілерін шамадан тыс жүктемеңіз.

Бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы 16–18 қаңтар аралығында Алматыда қар жауып, ауа температурасы 16 градусқа дейін төмендейтінін хабарлаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Президент "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" заңға қол қойды
11:01, Бүгін
Президент "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" заңға қол қойды
Қар, мұз және тұман: Алматы тұрғындарына ауа райы бойынша ескерту жасалды
09:50, 15 желтоқсан 2025
Қар, мұз және тұман: Алматы тұрғындарына ауа райы бойынша ескерту жасалды
Құтқарушылар алматылықтарға қолайсыз ауа райына байланысты үндеу жасады
18:10, 07 желтоқсан 2025
Құтқарушылар алматылықтарға қолайсыз ауа райына байланысты үндеу жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: