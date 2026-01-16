Алматы тұрғындарына ауа райына байланысты маңызды ескерту жасалды
Фото: Zakon.kz
Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті (ТЖД) бүгін, 2026 жылғы 16 қаңтарда, оңтүстік астананың тұрғындары мен қонақтарына ауа райына байланысты маңызды ескерту таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қалалық ТЖД "Қазгидромет" РМК-ның дауылды ескертуіне сүйене отырып, төмендегіні мәлімдеді:
"16–17 қаңтар күндері Алматы қаласының жолдарында көктайғақ күтіледі. Таулы аймақтарда және қала ішінде тұман түсіп, жауын-шашын болады, ауа температурасы төмендейді".
Осыған байланысты құтқарушылар тауға шығудан уақытша бас тартуға қатаң түрде кеңес береді.
Сондай-ақ қала тұрғындарына өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау қажеттігі ескертілді:
- түтін шығатын мұржаның герметикалығын қадағалап, жану өнімдерінен бөлінетін иіс газының үй ішіне енуіне жол бермеңіз;
- электр желілерін шамадан тыс жүктемеңіз.
Бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы 16–18 қаңтар аралығында Алматыда қар жауып, ауа температурасы 16 градусқа дейін төмендейтінін хабарлаған болатын.
