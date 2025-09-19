Медициналық қызмет көрсету лицензиясын беру ережелері жаңартылды
Енді ережелер жаңа редакцияда берілген.
Мемлекеттік қызмет веб-порталдар арқылы көрсетіледі: egov.kz және elicense.kz.
Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
- Лицензия немесе лицензияға қосымша беру – 13 жұмыс күні;
- Лицензия және қосымшасын қайта рәсімдеу – 3 жұмыс күні;
- Лицензия немесе қосымшаның дубликатын беру (құжат жоғалған немесе бүлінген жағдайда) – 2 жұмыс күні.
Мемлекеттік қызмет ақысы:
- Лицензия беру – 10 МРП (2025 жылы 39 320 теңге);
- Лицензияны қайта рәсімдеу – лицензия беру мөлшерінің 10%, бірақ 4 МРП-дан аспайды;
- Лицензияның дубликатын беру – лицензия беру мөлшерінің 100%.
Мемлекеттік қызмет алу үшін қажетті құжаттар:
Лицензия және лицензияға қосымша алу үшін:
- Өтініш форма бойынша;
- Медициналық қызмет көрсету лицензиясына қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес құжаттар мен деректерді растайтын форма;
- Жоғары немесе орта медициналық білім туралы диплом (2015 жылға дейін білім алғандар үшін);
- Қайта даярлау немесе біліктілікті арттыру сертификаты;
- Егер ақпарат электронды үкімет шлюзі арқылы тіркелмеген болса, қызметкердің жұмыс тәжірибесін растайтын құжат;
Жылжымайтын мүлікке меншік құқығын растайтын құжаттар немесе жалға алу, тегін пайдалану, сенімді басқару немесе мемлекеттік-жеке меншік серіктестік келісімдері.
Лицензия немесе лицензияға қосымшаны қайта рәсімдеу үшін:
Өтініш форма бойынша;
Лицензия немесе қосымшаны қайта рәсімдеуге негіз болған өзгерістер туралы құжаттардың көшірмелері (мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар деректерді көрсететін құжаттардан басқа).
Қызмет алушы қайта рәсімделген лицензияны алған кезде бұрын берілген қағаз нұсқасындағы лицензияны немесе қосымшаны қызмет көрсетушіге қайтарып береді.
Лицензия немесе лицензияға қосымшаның дубликатын алу үшін:
- Өтініш форма бойынша.
Мемлекеттік қызметтің көрсетілу тәртібі мен мәртебесі қашықтықтан қол жеткізу режимінде өтініш берушінің жеке кабинетінде көрсетіледі.
Сондай-ақ, ережелерде рұқсаттық бақылау медициналық қызмет көрсетуге өтініш берілген нысанға шығу арқылы жүзеге асырылатыны нақты көрсетілген, бұл Қазақстан Республикасының "Рұқсаттар мен хабарламалар туралы" заңының 51-бабының 2-тармағында көзделген тәртіпке сәйкес.
Бақылау объектісіне бару уақыты мен күні туралы өтініш берушіге мәтіндік хабарлама немесе электрондық пошта арқылы, немесе хабарламаны тіркеуге мүмкіндік беретін басқа байланыс құралдары арқылы кемінде бір тәулік бұрын хабарланады.
Бұйрық 2025 жылғы 19 қарашадан бастап күшіне енеді.