Балабақшалардың, мектептер мен колледждердің жұмысына лицензия беру ережелері жаңартылды
Атап айтқанда, "бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру, рухани білім беру, кәмелетке толмағандарға білім беру-сауықтыру қызметтері саласында білім беру қызметімен айналысуға лицензия беру" мемлекеттік қызмет көрсету Қағидалары жаңа редакцияда жазылды.
Мемлекеттік қызметті ҚР Білім министрлігінің Білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті және Комитеттің аумақтық департаменттері көрсетеді.
ҚР Білім министрлігінің Білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті рухани білім беру бойынша білім беру саласындағы қызметті лицензиялауды жүзеге асыратын лицензиар болып табылады.
Комитеттің аумақтық департаменттері кәмелетке толмағандарға мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш білім беруді, негізгі орта білім беруді, жалпы орта білім беруді, мамандықтар бойынша техникалық және кәсіптік білім беруді, сондай-ақ мамандықтар топтары бойынша әскери, арнаулы оқу орындарын, мамандықтар бойынша орта білімнен кейінгі білім беруді, білім беру-сауықтыру қызметтерін ұсыну жөніндегі білім беру саласындағы қызметті лицензиялауды жүзеге асыратын лицензиарлар болып табылады.
Мемлекеттік қызметті алу үшін өтініш egov.kz, elicense.kz құжаттармен бірге "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы жіберіледі.
Порталда өтініш берушінің "Жеке кабинетінде" мемлекеттік қызмет көрсету үшін өтінішті (сұрау салуды) қабылдау туралы мәртебе, сондай-ақ мемлекеттік қызмет нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген хабарлама көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі құжаттар келіп түскен күні оларды қабылдауды, тіркеуді жүзеге асырады және жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметкеріне орындауға береді.
Көрсетілетін қызметті берушінің жауапты құрылымдық бөлімшесінің қызметкері құжаттарды тіркеген сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған медициналық қызметке лицензия туралы мәліметтерді тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады.
Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың немесе қолданылу мерзімі өткен құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған кезде жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметкері құжаттарды тіркеген сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан дәлелді бас тартуды дайындайды, ол көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған электрондық құжат нысанында өтініш берушінің порталдағы "жеке кабинетіне" жіберіледі.
Лицензияны және/немесе оған қосымшаны беру, лицензияны және/немесе оған қосымшаны қайта ресімдеу кезінде заңды тұлға-лицензиатты бөлу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастыру кезінде құжаттардың толық топтамасын ұсынған кезде:
комитетте:
- жауапты қызметкер оларды тіркеген сәттен бастап 22 жұмыс күні ішінде кәмелетке толмағандарға бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, рухани білім беруді, білім беру-сауықтыру қызметтерін ұсынатын ұйымдардың, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарына және құжаттар тізбесіне сәйкестігін тексереді, рұқсат беру бақылауын жүргізеді көрсетілетін қызметті алушыға бару арқылы, сараптамалық қорытынды қалыптастырады және оны білім беру қызметін лицензиялау жөніндегі комиссияның қарауына ұсынады.
Комиссия сараптамалық қорытынды түскен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде шешім қабылдайды.
Комиссия шешімінің негізінде жауапты қызметкер екі жұмыс күні ішінде электрондық шешім – лицензияны және/немесе лицензияға қосымшаны не мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапты қалыптастырады, ол көрсетілетін қызметті берушінің басшысын келісуге және тексеруге жіберіледі.
Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы бір жұмыс күні ішінде шешімді ЭЦҚ пайдалана отырып тексереді, келіседі және қол қояды.
Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер анықталған кезде көрсетілетін қызметті беруші өтініш берушіні мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы алдын ала шешім туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушыға алдын ала шешім бойынша позициясын білдіру мүмкіндігі үшін тыңдауды өткізу күні, уақыты және орны (тәсілі) туралы хабардар етеді.
Тыңдау туралы хабарлама мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға дейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберіледі. Тыңдау хабарлама берілген күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы оны алған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде көрсетілетін қызметті берушінің алдын ала шешіміне қарсылық білдіреді немесе білдіреді.
Тыңдау нәтижелері бойынша көрсетілетін қызметті беруші лицензияны және/немесе оған қосымшаны беру, лицензияны және/немесе оған қосымшаны бөлу немесе бөлу нысанында заңды тұлға-лицензиатты қайта ұйымдастыру кезінде қайта ресімдеу туралы не мемлекеттік қызметті көрсетуден дәлелді бас тарту туралы шешім қабылдайды.
департаменттерде:
- жауапты қызметкер оларды тіркеген сәттен бастап 22 жұмыс күні ішінде құжаттарды біліктілік талаптарына сәйкестігін тексереді, көрсетілетін қызметті алушыға барып рұқсат беру бақылауын жүргізеді, сараптама қорытындысын қалыптастырады және оны Комиссияның қарауына ұсынады.Комиссия сараптамалық қорытындыны қарап, екі жұмыс күні ішінде шешім қабылдайды.
- Комиссия шешімінің негізінде жауапты қызметкер екі жұмыс күні ішінде электрондық шешім – лицензияны немесе лицензияға қосымшаны не мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапты қалыптастырады, ол көрсетілетін қызметті берушінің басшысын келісуге және тексеруге жіберіледі.
Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы шешімді тексереді және бір жұмыс күні ішінде ЭЦҚ пайдалана отырып қол қояды.
Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер анықталған кезде көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы алдын ала шешім туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының алдын ала шешім бойынша позициясын білдіру мүмкіндігі үшін тыңдауды өткізу уақыты мен орны (тәсілі) туралы хабарлайды.
Лицензияны немесе лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:
- лицензиат-жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты өзгерген;
- лицензиат-дара кәсіпкерді қайта тіркеген, оның атауы немесе заңды мекенжайы өзгерген;
- лицензиат-заңды тұлғаны қайта ұйымдастырған;
- лицензиат-заңды тұлғаның атауы немесе орналасқан жері өзгерген (лицензияда мекенжайы көрсетілген жағдайда);
- лицензиат "лицензиатқа берілетін рұқсаттар" сыныбы бойынша берілген лицензияны иеліктен шығарған;
- лицензиат "лицензиаттың объектілер", объектімен бірге үшінші тұлғалардың пайдасына, егер нақты лицензияның иеліктен шығарылуы "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Заңға 1-қосымшада көзделсе;
- "объектілерге берілетін рұқсаттар" сыныбы бойынша берілген лицензия үшін немесе объектілерді көрсете отырып, лицензияға қосымшалар үшін объектінің орналасқан жерінің мекенжайын оның физикалық орын ауыстыруынсыз өзгерту;
- ҚР заңдарында қайта ресімдеу туралы талаптың болуы.
Бұйрық 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.