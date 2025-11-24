Аудиторлық қызметке лицензия беру: өзгерістер енгізілді
Атап айтқанда, "аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік қызметін ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті "электрондық үкіметтің" egov.kz, elicense.kz веб-порталдары арқылы көрсететіні нақтыланады.
Мемлекеттік қызмет Мемлекеттік қызметтің мынадай кіші түрлерін қамтиды: аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру, аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензияны қайта ресімдеу және аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензияның қолданылуын тоқтату.
Лицензияны алу, қайта ресімдеу және лицензияның қолданылуын тоқтату үшін өтініш берушілер мынадай құжаттарды ұсынады:
лицензия алу үшін:
- ЭЦҚ-мен куәландырылған лицензия алу үшін заңды тұлғаның өтініші;
- "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі (ЭҮТШ) арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, аудиторлық қызметпен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат. Аудиторлық қызметпен айналысу құқығына бюджетке лицензиялық алымның төленгені туралы деректерді автоматты режимде алған жағдайда осы құжатты ұсыну талап етілмейді;
- Өтініш беруші туралы мәліметтер;
- біліктілік куәліктерін беру туралы басшы мен аудиторлар мәліметтерінің нысаны.
ҚР резиденті аудиторлық ұйымын құру кезінде жоғарыда аталған құжаттардан басқа шетелдік ұйым (шетелдік ұйымдар) өзінің мәртебесін растау үшін шетелдік аудиторлық ұйым ұсынады:
- елдің кәсіби аудиторлық ұйымы беретін аудиторлық ұйымның мәртебесін растау туралы оның нотариалды куәландырылған аудармасы бар хаттың электрондық көшірмесі және шетелдік аудиторлық ұйымның мәртебесін растайтын бухгалтерлердің Халықаралық федерациясына кәсіби аудиторлық ұйымның мүшелігі туралы құжаттың электрондық көшірмесі немесе мемлекеттің құзыретті органы беретін аудиторлық ұйымның мәртебесін растау туралы нотариалды куәландырылған аудармасы бар хаттың электрондық көшірмесі, ол резидент немесе лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесі болып табылады.
лицензияны қайта ресімдеу үшін:
- ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында лицензияны қайта ресімдеу үшін заңды тұлғаның өтініші;
- ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымды бюджетке төлеу туралы құжаттың электрондық көшірмесі. Аудиторлық қызметпен айналысу құқығына бюджетке лицензиялық алымның төленгені туралы деректерді автоматты режимде алу мүмкіндігі болған кезде осы құжатты ұсыну талап етілмейді; қайта ресімдеу үшін негіздемені растайтын құжат (құрылтайшылардың шешімі);
лицензияның қолданылуын тоқтату үшін:
- ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында лицензияның қолданылуын тоқтату үшін заңды тұлғаның өтініші;
- лицензияның қолданылуын тоқтату үшін негіздемені растайтын құжат (бар болса).
Төлемді растайтын құжатты көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады
Көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде сұрау салуды қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.
Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған кезде көрсетілетін қызметті беруші құжаттарды алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде өтінішті қабылдаудан дәлелді бас тартады.
Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті мәліметтерді қамтитын ақпараттық жүйе істен шыққан жағдайда көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде электрондық пошта арқылы бірыңғай қолдау қызметіне сұрау салу арқылы "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының операторын (операторын) хабардар етеді. sd@nitec.kz электронды поштасына мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы, әкімшілік қызметтің нөмірі мен коды бойынша ақпаратты міндетті түрде ұсынумен өтініш құжатының немесе өтініштің бірегей сәйкестендіру нөмірі, әкімшілік құжаттың нөмірі мен коды немесе рұқсат беру құжатының бірегей сәйкестендіру нөмірі, жеке сәйкестендіру нөмірі немесе қызмет алушының бизнес-сәйкестендіру нөмірі, авторизация сәтінен бастап қатенің нақты уақытын көрсете отырып, қате пайда болған сәтке дейін қадамдық скриншоттарды қоса бере отырып жолдайды.
Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады.
Сұрау салуды өңдеуді, оның ішінде тіркеуді көрсетілетін қызметті беруші "Е-лицензиялау" ақпараттық жүйесінде сұрау салу келіп түскен сәттен бастап жүзеге асырады.
Бұйрық 2026 жылғы 2 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.