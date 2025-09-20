Өрттен адамдарды құтқарған астаналық азамат медальмен марапатталды
Сурет: Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі
Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әріновтің бұйрығымен Айдын Төлеген "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" медалімен марапатталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол марапатқа адамдарды құтқару кезінде көрсеткен ерлігі мен жанқиярлығы үшін ие болды.
18 қыркүйекте Достық көшесіндегі мейрамханалардың бірінде өрт шықты. Сол сәтте Айдын Төлеген еш ойланбастан тұрғын үй кешеніне кіріп, тұрғындарды қауіп жөнінде ескертіп, олардың қауіпсіз жерге эвакуациялануына көмектесті.
"Оның батыл әрі шешімді әрекеттері адамдардың өмірін сақтап қалуға мүмкіндік берді. Бұл қадам нағыз ерліктің үлгісі ғана емес, сондай-ақ жоғары адамгершілік пен азаматтық жауапкершіліктің көрінісі болды", - деп атап өтті ТЖМ.
