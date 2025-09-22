Қорғаныс министрі екі дүркін әлем чемпионын медальмен марапаттады
Қорғаныс министрі авиация генерал-лейтенанты Дәурен Қосанов спортшыны жеңісімен құттықтап, оның ерлігі мен табандылығын атап өтті.
Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі
Министрдің айтуынша, Балқыбекованың жетістіктері жастарға үлгі болып, жеңіске деген сенім мен жігердің маңызын көрсетеді.
Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі
Сонымен қатар қорғаныс министрі Армия орталық спорт клубы бокс командасының басшысы аға лейтенант Әлішер Омаркұловқа кәсіби еңбегі мен чемпионды дайындаудағы үлесі үшін алғыс айтты.
Елеулі жетістіктері үшін Алуа Балқыбекова "Ел қорғаны" ведомстволық медалімен марапатталды. Ал Әлішер Омаркұловқа мерзімінен бұрын "капитан" әскери атағы берілді.
Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі
Өз кезегінде Алуа Балқыбекова қолдау білдіргені үшін ризашылығын білдіріп, Қорғаныс министрлігіне әйелдер құрамасының әлем чемпиондары қол қойған бокс қолғаптарын сыйға тартты.
Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі
"Мен армия спортының бір бөлігі болғаныма мақтанамын. Әріптестеріме, жаттықтырушыма және Қорғаныс министрлігіне қолдауы үшін алғыс айтамын. Жеңістерім жастарды спортқа баулиды деп сенемін", – деді чемпион.
Іс-шара соңында спортшылар мен жаттықтырушыларға алғыс хаттар мен естелік сыйлықтар табыс етілді. Бұл салтанат армия спортын дамыту – жоғары жетістіктерге жететін мамандарды дайындаудың маңызды бөлігі екенін көрсетті.