Джо Байденнің бұрынғы көмекшісі Ресей азаматтығын алды
Times of India басылымының мәліметінше, бұл туралы Ресей президенті Владимир Путиннің тиісті жарлығы жарияланды.
"Ресей Федерациясының азаматтығына келесі тұлғаларды қабылдау: АҚШ-та 1964 жылғы 26 ақпанда туған МакКейб Александра Тара", – делінген құжат мәтінінде.
Тара Рид Делавэр штатынан сенатор болып тұрған кезде Байденнің көмекшісі болған. 2020 жылдың көктемінде ол Байденді 1993 жылы сексуалдық сипаттағы зорлық әрекет жасады деп айыптады.
Ридтің айтуынша, ол бұл айыптауды жария айтқан соң, жұмысынан айырылып, өмірі күрт өзгерген. Ол сондай-ақ БАҚ пен Демократиялық партия өкілдері оның мәлімдемесіне тиісті назар аудармағанын айтқан.
Байден өз кезегінде Ридтің айыптауларын жалған деп мәлімдеген.
