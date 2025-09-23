Бельгия әуежайы кибершабуылдан әлі айыға алмай отыр
Брюссель әуежайынан ұшып қонатын 70-ке жуық рейс тоқтатылды.
Естеріңізге салсақ, жұма күні кешке хакерлер жолаушыларды тіркеу мен ұшаққа отырғызу жүйелерін қамтамасыз ететін компанияға шабуыл жасап, салдарынан Еуропаның бірнеше әуежайында техникалық ақау болды.
Брюссель әуежайынан ұшып қонатын 70-ке жуық рейс тоқтатылды, деп жазады qazaqstan.tv.
Себебі электрондық жүйе істен шыққалы қызметкерлер жолаушылар мен жүктерді қолмен тіркеп, үлгермей жатыр. Әуекомпания өкілдері жолаушыларға кемінде 3-4 сағат ерте келуді ескертуде.
Әуежайдың жұмысын қалпына келтіруге тағы бірнеше күн қажет дейді мамандар.
