#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Қоғам

Қазақстан 2025 жылғы өнімді қай елдерге экспорттауды жоспарлауда

Зеленый базар, рынок, крупы, злаки, крупа, зерновые, каши, зерновые культуры, зерновая продукция, зерновой продукт , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 14:15 Фото: Zakon.kz
23 қыркүйекте өткен Үкімет отырысында Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев 2025 жылғы өнімді өткізу схемалары туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, жыл басынан бері ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорты өсім көрсетіп отыр – бұл өсім егін шаруашылығында да, мал шаруашылығында да байқалады.

"Егін шаруашылығы бойынша ақшалай мәнде өсім 51%-ды құрады. Негізгі өсім дәстүрлі өнімдер бойынша байқалды: бидай – 56%, күнбағыс майы – 76%, мал азығы – 152%, арпа – 94% және зығыр тұқымы – 60%. Мал шаруашылығында өсім 27% болды", – деді Арман Шаққалиев.

Оның айтуынша, бұл бағыттағы стратегиялық бағдар – ТМД және Қытай секілді дәстүрлі нарықтарды кеңейту, сондай-ақ Еуропа, Таяу Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азияның болашағы бар нарықтарына шығу.

Осы мақсатта биыл ЕАЭО мен БАӘ және Моңғолия арасында еркін сауда туралы келісімдерге қол қойылды. Сондай-ақ ЕАЭО мен Индонезия арасында еркін сауда келісімін жасасу жоспарланып отыр.

"Қазіргі таңда 2026-2028 жылдарға арналған май-тоң май өнеркәсібін дамыту жол картасы әзірленуде. Мақсат – майлы дақылдар секторын жаңа деңгейге көтеру, өндірісті арттырып, қуаттарды толық жүктеу. 2028 жылға қарай бұл салада жылдық айналымды 1 миллиард доллардан асырып, Қазақстанды күнбағыс майын жеткізетін әлемдегі үш ірі елдің қатарына енгізу жоспарланып отыр", – деді Сауда министрі.

Бұған дейін Атырау облысында ірі қара малға белгісіз бір індет келгенін жазғанбыз. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаевтың ЖЕЭК-тің кезекті отырысында сөйлеген сөзі – толық мәтін
00:42, 26 желтоқсан 2023
Қасым-Жомарт Тоқаевтың ЖЕЭК-тің кезекті отырысында сөйлеген сөзі – толық мәтін
Мемлекет басшысының ЖЕЭК-нің кезекті отырысында сөйлеген сөзі – толық мәтін
21:15, 25 мамыр 2023
Мемлекет басшысының ЖЕЭК-нің кезекті отырысында сөйлеген сөзі – толық мәтін
Жұманғарин: Қазақстан қытайлық сатып алушыға 1 млрд доллардан астам соманың тауарларын ұсынуға дайын
19:30, 28 наурыз 2023
Жұманғарин: Қазақстан қытайлық сатып алушыға 1 млрд доллардан астам соманың тауарларын ұсынуға дайын
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: