#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Қоғам

Қар, жаңбыр мен тұман: Қазақстанды 24 қыркүйекте ауа райы қандай болады

Қар, жаңбыр мен тұман: Қазақстанды 24 қыркүйекте ауа райы қандай болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 17:20 Сурет: pixabay
Қазақстанда алдағы сәрсенбі, 2025 жылғы 24 қыркүйекте ауа райы қолайсыз болады, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Болжам бойынша, елдің тек батысы мен солтүстік-батысында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

"Қазақстан аумағының басым бөлігі циклон ықпалында болады. Онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктер жаңбыр мен найзағай әкеледі, ал шығыс пен оңтүстік-шығыста – нөсер жаңбыр жауады. Алматы облысының таулы аймақтарында жауын-шашын, түнгі сағаттарда кей жерлерде жауын-шашын (жаңбыр, қар) мол түседі. Республика бойынша желдің күшейіп, еліміздің оңтүстігінде – шаңды дауыл, ал оңтүстік пен шығыста түнгі және таңғы уақытта тұман түседі", - делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Сонымен қатар, еліміздің бірқатар өңірінде өрт қаупі бар:

  • жоғары өрт қаупі – Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, Атырау облысының солтүстік-шығысында, Маңғыстау облысының оңтүстік-шығысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, Жетісу облысының батысында;
  • төтенше өрт қаупі – Түркістан, Қызылорда облыстарында, Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде және орталығында, Батыс Қазақстан облысының батысы, оңтүстігі мен шығысында, Ақтөбе облысының батысы, солтүстігі, солтүстік-шығысы мен орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Қарағанды облысының оңтүстігінде, Ұлытау облысында, Жетісу облысының оңтүстігі мен шығысында.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
"Қар аралас жаңбыр жауады". Қазақстанның басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
21:59, 22 қыркүйек 2025
"Қар аралас жаңбыр жауады". Қазақстанның басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
Еліміздің қай өңірлерінде 23 қыркүйекте жылы әрі жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі
17:54, 22 қыркүйек 2025
Еліміздің қай өңірлерінде 23 қыркүйекте жылы әрі жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі
"Жаңбыр жауып, үсік жүреді". 22 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы жарияланды
14:57, 21 қыркүйек 2025
"Жаңбыр жауып, үсік жүреді". 22 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: