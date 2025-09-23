#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
545.01
642.84
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
545.01
642.84
6.52
Қоғам

Тоқаев қазіргі геосаяси ахуал жағдайында саясаткерлерге ерекше жауапкершілік жүктелетінін айтты

Тоқаев қазіргі геосаяси ахуал жағдайында саясаткерлерге ерекше жауапкершілік жүктелетінін айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 00:11 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қазіргі геосаяси ахуал жағдайында саясаткерлерге ерекше жауапкершілік жүктелетінін атап өтті. Оның айтуынша, нағыз саяси көшбасшылық өзара түсіністік пен құрметке негізделуге тиіс, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы өркениеттер арасындағы қақтығысты болдырмау – саяси ерік-жігер мен парасатты шешімдерге тікелей байланысты екенін айтты.

"Қазіргі геосаяси шиеленіске қарап, кейбір саясаткерлер "өркениеттер қақтығысынан қашып құтыла алмаймыз" деген пікір айтып жүр. Алайда мұндай алауыздық тағдырдың жазуы емес, олардың саяси таңдауы", - деді Президент.

Оның пікірінше, ғылым, медицина, спорт, мәдениет және дін сияқты салалар жаһандық бірлікке қызмет етуі керек. Бұл құндылықтар ешқашан геосаяси қару немесе санкция салудың сылтауы болмауы қажет.

"Адамзат өміріндегі бұл ізгі құндылықтар бізді гуманизм идеясына біріктіреді", - деді Тоқаев.

Президент сондай-ақ, саясаткерлердің жауапсыз мәлімдемелері мен дінді саяси құралға айналдыруы – жаһандық сенімге сызат түсіріп, бейбітшілікке ұмтылысты тежейтінін ескертті.

"Анығында, саяси көшбасшылық – бір-біріне күмән-күдікпен қарап, менмендік таныту емес, өзара түсіністік пен құрметтен тұрады", - деп атап өтті Мемлекет басшысы.

Тоқаев әлемдік тұрақтылықтың негізі ретінде толеранттылық, парасаттылық және заң үстемдігін атады. Оның айтуынша, тек осы қағидалар арқылы адамзат татулық пен әділеттілікке қол жеткізе алады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан 2029 жылға дейін 5 мың шақырым теміржол салады – Тоқаев
00:14, 24 қыркүйек 2025
Қазақстан 2029 жылға дейін 5 мың шақырым теміржол салады – Тоқаев
Тоқаев: Қазақстан күш қолданғаннан гөрі диалогты құп көреді
00:08, 24 қыркүйек 2025
Тоқаев: Қазақстан күш қолданғаннан гөрі диалогты құп көреді
Тоқаев Конго президентін І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады
14:39, 10 қыркүйек 2025
Тоқаев Конго президентін І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: