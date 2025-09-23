#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
545.01
642.84
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
545.01
642.84
6.52
Қоғам

Мемлекет басшысы Қазақстан экономикасының негізгі бағыттарына тоқталды

Мемлекет басшысы Қазақстан экономикасының негізгі бағыттарына тоқталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 00:24 Сурет: akorda.kz
Қазақстан экономикасы тұрақты даму жолында екенін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев атап өтті. Биылғы жылы еліміздің экономикалық өсімі 6 пайыздан асатыны болжанып отыр, бұл аймақтағы ең ірі экономика ретінде Қазақстанның орнықтылығын дәлелдейді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Бұл жетістіктерге тоқмейілсуге болмайды. Біз ұзақ мерзімді дамуға бағытталған күш-жігерді жалғастырамыз", - деді Президент.

Қазақстанның энергетикалық стратегиясы төрт басты салаға негізделген: мұнай-газ, көмір, уран және аса маңызды минералдар.

"Бұл ресурстар сенімді энергетикалық серіктестіктің негізі бола алады", - деді Мемлекет басшысы.

Президент климат өзгерісі мен «жасыл» күн тәртібі саясатының көмір сияқты энергетикалық ресурстарға бай елдерге кейде қиындық тудыратындығын, алайда заманауи технологиялар көмірді таза түрде пайдалануға мүмкіндік беретінін жеткізді.

Қазақстан 35 жыл ішінде елді декарбонизациялау міндеттемесін қабылдағанын, бірақ тек жаңартылатын энергия көздеріне толық сенуге болмайтынын атап өтті.

Ауыл шаруашылығы Қазақстанның экономикалық дамуына үлкен үлес қосып отыр. Елдің астық экспорты 12 миллион тоннаға жетіп, әлемдік нарықта маңызды орын алады.

"Көлік инфрақұрылымын дамыту арқылы сауданы кеңейтудің жаңа мүмкіндіктері ашылады", - деді Президент.

Қазақстан сыртқы сауданы әртараптандыруға және орнықтылығын арттыруға басымдық береді. Бұл мақсатта еліміз барлық негізгі халықаралық серіктестер және аймақтағы мүдделі елдермен тығыз жұмыс жүргізуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаевтың БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясындағы Жалпы дебатта сөйлеген сөзі. Толық мәтін
00:42, 24 қыркүйек 2025
Тоқаевтың БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясындағы Жалпы дебатта сөйлеген сөзі. Толық мәтін
Президент еліміздегі саяси реформалар жөнінде мәлімет берді
00:21, 24 қыркүйек 2025
Президент еліміздегі саяси реформалар жөнінде мәлімет берді
Тоқаев: Жаппай цифрландыру мен жасанды интеллект Қазақстанның ұлттық басымдығына айналды
00:19, 24 қыркүйек 2025
Тоқаев: Жаппай цифрландыру мен жасанды интеллект Қазақстанның ұлттық басымдығына айналды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: