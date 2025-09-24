Алматыда Қазақстандағы алғашқы бокс-парк ашылады
Жаңа форматта дүкендер, кафе, спорт студиялары, кеңсе мен демалыс орындары тоғыстырылған. Кешен Төле би көшесі мен Розыбакиев көшесінің қиылысында орналасқан, жалпы аумағы – 2,7 мың шаршы метр. Мұнда жасыл аллеялар, балалар алаңдары және мәдени іс-шараларға арналған ашық аспан астындағы амфитеатр бар.
Алматылық бокс-паркте 17 сауда-кеңсе модулі қарастырылған. Жоба қаланың іскерлік инфрақұрылымын дамыту бағдарламасының бір бөлігі. Сарапшылардың айтуынша, бұл формат экологиялық тиімділігімен, құрылыс қарқынының жеделдігімен және кеңістікті ұйымдастырудың заманауи тәсілімен ерекшеленеді.
Жобаны "Ақ-Орда" ЖШС компаниясы жүзеге асырып отыр. Қаржыландыруды "Almaty Finance" ЖШС – "Алматы" ӘКК-нің еншілес ұйымы қолдады. "Almaty Business – 2025" бағдарламасы аясында 500 млн теңге бөлініп, 6% жылдық мөлшерлемемен 7 жылға несие берілді. Жыл сайын кешен қала бюджетіне шамамен 30 млн теңге салық түсімін әкеледі.
"Ел мен қала үшін тың форматтағы променад тұрғындарды тарта түсетін жаңа орталыққа айналады. Ол ыңғайлы қалалық орта мен заманауи сәулетті, бизнеске қолайлы жағдайларды ұштастырады. Сонымен бірге, жоба аясында қала бюджетіне жыл сайын шамамен 30 млн теңге салық түседі", – деді "Almaty Finance" ЖШС басқарма төрағасы Берік Құсайынов.