Алматының туристік әлеуеті артып келеді: инвестиция көлемі 62% өсті
Қаражат жаңа қонақ үй нысандарын салуға, қолданыстағы инфрақұрылымды жаңғыртуға және қызмет көрсету сапасын арттыруға бағытталды. Мұның бәрі Алматының халықаралық туристік аренадағы орнын нығайта түсті.
Осы кезеңде туризмнен түскен салық түсімі 46,9 млрд теңге болды. Оның ішінде қоғамдық тамақтану саласы – 21,2 млрд теңге (45,2%), спорт және демалысты ұйымдастыру – 8 млрд теңге (17%), уақытша орналастыру қызметінен 4,6 млрд теңге (9,8%) түскен.
"Инвестиция мен салық түсімінің өсуі Алматыдағы туризм саласының қаланың экономикасындағы негізгі қозғаушы күштердің біріне айналып келе жатқанын көрсетеді. Бұл қаражат инфрақұрылымды дамытуға, сервисті жақсартуға және заманауи сапа стандарттарын қалыптастыруға мүмкіндік береді", – деп атап өтті туризм басқармасында.
Туризмді дамыту қонақтардың Алматыға деген қызығушылығының артуын ғана емес, сондай-ақ қаланың жүйелі жұмысын да көрсетеді: бизнеске жаңа мүмкіндіктер жасалып, қызмет түрлері кеңейіп, заманауи стандарттар енгізілуде. Мұның бәрі Алматының өңірдегі басты туристік орталықтардың бірі ретіндегі мәртебесін нығайтады.