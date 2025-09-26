#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда кепілсіз тұтынушылық қарыздар беруге шектеу енгізілмек

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 09:54 Фото: Zakon.kz
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі екінші деңгейлі банктер мен Қазақстан Республикасындағы резидент емес банктердің филиалдары үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларына түзетулер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жобаның мақсаты – тұтынушылық несиелендірудің өсу қарқынын шектеу және азаматтардың шамадан тыс қарыздық жүктемесінің алдын алу.

Атап айтқанда, соңғы 12 айда 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыз алушылар үшін қарыз жүктемесінің коэффициентін (ҚЖК) 0,5-тен 0,25-ке дейін төмендету қарастырылған. Бұл шара мұндай қарыз алушылардың шамадан тыс міндеттемелер алу мүмкіндігін шектеп, қайталама дефолт ықтималдығын азайтуға бағытталған.

Сонымен қатар кепілсіз тұтынушылық қарыздар беруге төмендегі жағдайлардың бірінде шектеу қойылады:

  • банктік қарыздар бойынша 30 күннен астам немесе микрокредиттер бойынша 1 күннен астам мерзімі өткен берешек болғанда;
  • 2025 жылғы 1 шілдеден бастап соңғы 36 ай ішінде негізгі қарыз немесе сыйақы бойынша толық кешірілген берешек болған жағдайда;
  • соңғы 12 айда қайта құрылымдау жүргізілгенімен, қарыз алушының өз міндеттемелерін тиісінше орындауына ықпал етпеген жағдайда.

Айта кетейік, бұған дейін валюталық түсімнің түсуі туралы қорытынды ұсыну қағидалары жаңартылған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
