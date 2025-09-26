Алматы қаласының әкімі жылу беру маусымына дайындықты қатаң бақылауды тапсырды
Жұмыс сапары барысында Дархан Сатыбалды Медеу ауданында орналасқан және 590 нысанды жылумен қамтамасыз ететін Оңтүстік-Шығыс аудандық қазандығының алдағы қысқа дайындығымен танысты. Негізгі отын түрі – табиғи газ, қуаты – 208 Гкал/сағ.
Бұдан кейін Алматы әкімі ЖЭО-2-ге барды. Бұл нысан қаланың ең ірі жылу көзі. Оның қуаты – 1411 Гкал/сағ. Жылудың үздіксіз берілуін 664 қызметкер қамтамасыз етеді. Бүгінгі таңда кәсіпорында жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын, дайындық деңгейі шамамен 80%. ЖЭО-2 өкілдері барлық жұмыс уақытында аяқталатынына сендірді.
Сонымен қатар Дархан Сатыбалды ЖЭО-1-дің жұмысымен танысты. Бүгінгі күні нысан толықтай газбен жұмыс істейді. Оның қуаты – 1203 Гкал/сағ. Кәсіпорын қаланың орталық және шығыс бөлігін жылумен қамтамасыз етеді. Мұнда 357 адам еңбек етеді. Жылумен қамтамасыз ету нысанындағы жөндеу жұмыстарының басым бөлігі аяқталған, толықтай аяқталу мерзімі – 30 қыркүйек. Осыдан кейін ЖЭО-1 қыс мезгіліне толық дайын болады.
Алматы қаласының әкімі алдағы жылу беру маусымына дайындық жұмыстарын қатаң бақылауда ұстап, белгіленген мерзімді сақтауды тапсырды.