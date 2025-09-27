#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
544.26
634.72
6.52
Қоғам

Бір тәулікте 10 мыңға жуық қазақстандық жаңа АЭС-ке атау ұсынды

Бір тәулікте 10 мыңға жуық қазақстандық жаңа АЭС-ке атау ұсынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.09.2025 13:00 Сурет: Zakon.kz
25 қыркүйек сағат 12:00-ден 26 қыркүйек сағат 12:00-ге дейін eGov Mobile қосымшасы арқылы Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясына атау беру бойынша 9 945 ұсыныс түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ҚР Атом энергиясы агенттігі мәлімдеді.

АЭС-ке ең үздік атау таңдау байқауы 25 қыркүйекте басталған. Сауалнама eGov Mobile қосымшасында жүргізілуде: басты бетке "АЭС-ке өз атауыңызды ұсыныңыз" атты баннер орналастырылған, ал қолданушыларға байқаудың басталғаны жөнінде push-хабарлама жіберілген.

Бастаманың мақсаты – болашақ станцияға тарихи, мәдени және ұлттық мән-мағынасын айқындайтын атау беру.

Байқауға әрбір қазақстандық қатыса алады. Ол үшін:

  • тілді таңдау (қазақ немесе орыс тілі);
  • атау нұсқасын ұсыну;
  • қалаған жағдайда оның мағынасын қысқаша сипаттау;
  • байқаудың ресми ережелерімен танысқанын растау қажет.

Ұсыныстарды қабылдау 2025 жылғы 10 қазан, сағат 23:59-ға дейін жалғасады. Байқау ережелерімен Атом энергиясы агенттігінің ресми сайтынан және әлеуметтік желідегі парақшаларынан танысуға болады.

Ұйымдастырушылар ел азаматтарын энергетика тарихына үлес қосып, алғашқы АЭС-ке атау ұсынуға үндеді.

Айта кетейік, 26 қыркүйекте Қасым-Жомарт Тоқаев екінші атом электр станциясы Абай облысында салынуы мүмкін екенін мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қостанай тұрғындарына 27 қыркүйекте билік нұсқауларын орындау ескертілді
13:37, Бүгін
Қостанай тұрғындарына 27 қыркүйекте билік нұсқауларын орындау ескертілді
Қазақстандағы айырбастау орындарында шетел валютасының бағамы қалай өзгерді – 27 қыркүйек
12:38, Бүгін
Қазақстандағы айырбастау орындарында шетел валютасының бағамы қалай өзгерді – 27 қыркүйек
Forbes тізіміндегі миллионерлер мен экс-шенеуніктерден 21 мың гектар жер мемлекетке қайтарылды
11:41, Бүгін
Forbes тізіміндегі миллионерлер мен экс-шенеуніктерден 21 мың гектар жер мемлекетке қайтарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: