Балқаштағы өрт кезінде белгілі ерлі-зайыпты дәрігер қаза тапты
"Патриот" өңірлік басылымының дерегінше, өрт сөндіру қызметіне туыстары қоңырау шалып, үйде қою түтін басқанын және өрт іздері байқалғанын хабарлаған. Өрт сөндірушілер жеткенде ашық жалын болмаған.
Қос қабатты үйдің бірінші қабатынан 1948 жылы туған ер адам мен 1949 жылы туған әйелдің денесі табылды. Алдын ала болжам бойынша, ерлі-зайыпты түтінге тұншығып қаза тапқан.
Кейінірек қаза тапқандардың Юрий Аркадьевич пен Наталья Евгеньевна Шерстовтар екені белгілі болды.
Қарағанды облыстық клиникалық ауруханасының баспасөз қызметі отбасы жайлы айтып, қайғыға ортақтасты.
Юрий Аркадьевич жарты ғасырдан астам уақыт бойы спорттық медицинаны және денсаулық сақтауды ұйымдастыруды дамытуға арнады, жоғары санатты дәрігер, "КСРО денсаулық сақтау үздігі" болды, Балқаш қаласының медициналық қызметінің және Қазақстанның бүкіл денсаулық сақтау жүйесінің қалыптасуына елеулі үлес қосты.
Наталья Евгеньевна 39 жылдан астам уақыт денсаулық сақтау жүйесінде адал еңбек етіп, Балқаш қаласының психоневрологиялық қызметін басқарды, дәрігерлердің тұтас буынын тәрбиелеген принципті және жоғары кәсіби маман болды.
"Олардың қазасы Қарағанды облысының медицина қауымдастығы үшін орны толмас ауыр қайғы. Қарағандыдағы №3 көпсалалы аурухананың емдеу ісі жөніндегі директордың орынбасары Сергей Юрьевич Шерстовқа ата-анасының қазасына байланысты көңіл айтамыз", - делінген аурухана әкімшілігінің хабарламасында.
Бүгін, 27 қыркүйекте, денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова да көңіл айтты.
"Ерлі-зайыпты Шерстовтар мамандыққа деген адалдық пен адамдарға қызмет етудің символына айналды. Олардың өмірден озуы - медициналық қауымдастық пен бүкіл ел үшін үлкен және орны толмас қаза. Мен туыстарының, жақындарының, әріптестері мен оқушыларының қайғысына ортақтасамын. Юрий Аркадьевич пен Наталья Евгеньевнаның жарқын бейнесі таныстары мен бірге еңбек еткен қызметтестерінің жүрегінде мәңгі сақталады.", - деді Ақмарал Әлназарова.