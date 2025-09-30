#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
548.79
643.02
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
548.79
643.02
6.63
Қоғам

Қазақстанда тегін заң көмегін көрсету: өзгерістер енгізілді

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 10:17 Фото: pexels
Әділет министрінің 2025 жылғы 24 қыркүйектегі бұйрығымен мемлекет кепілдік берген заң көмегін төлеу мөлшеріне және құқықтық кеңес беру, қорғау мен өкілдік ету, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығындарды өтеу тәртібіне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осыған сәйкес, қорғау құқығы бар куә мемлекет есебінен тегін заң көмегін алу құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілді. Мұндай көмек көрсеткені үшін адвокаттарға мемлекет өтемақы төлейтін болады.

Атап айтқанда, тегін заң көмегіне мыналар кіреді:

  • қолданыстағы заңнамаға сәйкес (қылмыстық істердегі сыбайлас жемқорлық қылмыстар мен мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы қылмыстардан басқа жағдайларда) өтініштер, өтінімдер, процессуалдық келісімдер, медиация тәртібімен татуласу туралы келісімдерді жасау;
  • анықтаушының, тергеушінің, прокурордың және соттың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне шағымдар, апелляциялық, кассациялық және өзге де шағымдар, сондай-ақ апелляциялық, кассациялық және өзге де шағымдарға қарсылықтар;
  • қолданыстағы заңнамаға сәйкес (қылмыстық істердегі сыбайлас жемқорлық қылмыстар мен мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы қылмыстардан басқа жағдайларда) дауды (жанжалды) реттеу жөніндегі медиативтік немесе партисипативтік рәсімдер шеңберінде азаматтық талапкермен, азаматтық жауапкермен жасалатын бітімгершілік келісімдер;
  • қорғау құқығы бар куәнің, күдіктінің, айыпталушының, сотталушының, аса ауыр қылмыс жасағаны үшін сотталған адамның немесе аса ауыр қылмыстың салдарынан жәбірленуші деп танылған адамның мүддесін қорғау мақсатында азаматтық талапқа қарсылық (пікір) білдіру.

Бұйрық 2025 жылғы 7 қазанда күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қызылордада сотталған азамат темекі қорабына жасырып есірткі өткізбек болды
14:30, Бүгін
Қызылордада сотталған азамат темекі қорабына жасырып есірткі өткізбек болды
"Реал Мадрид" Алматыдағы қонақүйге қанша қаражат төледі
13:20, Бүгін
"Реал Мадрид" Алматыдағы қонақүйге қанша қаражат төледі
Димаш Құдайберген шоуының түсірілімі аяқталғанын хабарлады
13:09, Бүгін
Димаш Құдайберген шоуының түсірілімі аяқталғанын хабарлады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: