Қазақстанға табиғаттан жойылып бара жатқан 40 керқұлан әкелінеді
Сурет: gov.kz
Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нұркен Шарбиев 2025 жылғы 30 қыркүйекте Сенаттағы дөңгелек үстелде Пржевальский жылқыларының популяциясын арттыру бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Айта кетейік, керқұлан жабайы табиғаттан 1960-жылдардың соңына қарай жоғалып кеткен.
"Министрлік пен халықаралық ұйымдардың бірлескен жұмысының арқасында 2024 және 2025 жылдары Прага зообағынан алғашқы 14 бас керқұлан Қостанай облысындағы "Алтын дала" қорығына әкелінді", – деді Шарбиев.
Белгілі болғандай, Пржевальский жылқыларына арналған "Алиби" реинтродукция орталығының жыл сайынғы жұмысы Франкфурт зоологиялық қоғамының, Нюрнберг хайуанаттар бағының, сондай-ақ мүмкіндігінше "Алтын Дала" табиғатты қорғау бастамасының басқа халықаралық серіктестерінің қаржылық қолдауымен қамтамасыз етіледі.
"Жалпы, 2029 жылға дейін 40 бас жылқы әкелу жоспарлануда", – деді вице-министр.
Бұған дейін Қызыл кітаптан кейбір жануарларды шығару көзделіп отырғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript