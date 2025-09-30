#Қазақстан
Қоғам

Бурабайда жасөспірім жоқ үйді жалға берген

Бурабайда жасөспірім жоқ үйді жалға берген, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 20:40 Сурет: polisia.kz
Бурабайда жоқ үйді жалға берген 17 жастағы жасөспірім ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Қостанай облысы полиция департаментінің киберқылмысқа қарсы күрес басқармасы интернет-алаяқтық жасады деген күдікпен 17 жастағы жасөспірімді қолға түсірді.

Тергеу дерегінше, ол Бурабайда үйді жалға беру туралы жалған хабарландырулар жариялап, сенім білдірген азаматтардан алдын ала төлем алған. Мәселен, бір жәбірленуші демалыс үйін "броньдау" үшін 60 мың теңге аударып жібергенімен, кейін күдікті байланысқа шықпай қойған.

Жедел іс-шара барысында тәртіп сақшылары жалған хабарландыру жарияланған телефонды тәркіледі. Қазіргі уақытта алаяқтық дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Сондай-ақ полиция күдіктінің басқа да осындай құқық бұзушылықтарға қатысы бар-жоғын тексеріп жатыр.

Құқық қорғау органдары азаматтарға ескерту жасады: тұрғын үйді жалға аларда ақпараттың шынайылығына көз жеткізіп, алдын ала ақша аударуға асықпаған жөн. Сонымен қатар заңды күшке ие жазбаша келісімшарт жасаған қауіпсіз болады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында КамАЗ бен кроссовер соқтығысып, 16 жастағы қыз қаза тапты
16:46, 27 қыркүйек 2025
Ақмола облысында КамАЗ бен кроссовер соқтығысып, 16 жастағы қыз қаза тапты
ҚР ІІМ: Киевте deepfake технологияларын қолданған трансұлттық call-орталық жойылды
20:35, 19 қыркүйек 2025
ҚР ІІМ: Киевте deepfake технологияларын қолданған трансұлттық call-орталық жойылды
Ақмола облысында туристік агенттіктің басшысы тұрғындарды сан соқтырған
14:59, 19 қыркүйек 2025
Ақмола облысында туристік агенттіктің басшысы тұрғындарды сан соқтырған
