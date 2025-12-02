#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда бір түнде алты мас жүргізуші ұсталды

Алматыда бір түнде алты мас жүргізуші ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.12.2025 20:49 Сурет: polisia.kz
Алматыда полиция алты мас жүргізушіні тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Алматы қаласында жол қауіпсіздігін арттыруға бағытталған республикалық "Қауіпті жүргізуші" жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізіліп жатыр.

"Жол қауіпсіздігі мәселелері – біздің басты басымдықтарымыздың бірі. Патрульдік экипаждар күшейтілген тәртіпте қызмет атқаруда. Авариялық жағдайларға тікелей әсер ететін өрескел бұзушылықтар бойынша бақылау айтарлықтай күшейтілді", - деді Алматы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасы бастығының орынбасары Тимур Серікұлы.

Кейінгі тәулікте полиция қызметкерлері мас күйінде көлік басқарудың алты фактісін, мемлекеттік нөмірсіз жүрген 12 жүргізушіні, сондай-ақ жалған нөмір қойылған екі көлікті және өзге де бірқатар өрескел құқық бұзушылықты анықтады.

Профилактикалық жұмыстар жалғасып жатыр.

Полиция қала тұрғындары мен қонақтарын жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға үндеді.

Айдос Қали
