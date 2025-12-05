#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
499.65
582.89
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
499.65
582.89
6.47
Қоғам

Қостанай облысында қабанның денесін сүйреп бара жатқан ер адам жазаланды

Қостанай облысында қабанның денесін сүйреп бара жатқан ер адам жазаланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 19:13 Сурет: polisia.kz
Қостанай облысында заңсыз аңшылық фактісі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

"Ақбөкен" жедел-профилактикалық іс-шарасын өткізу барысында полицейлер орман шаруашылығының шеберімен бірге көлдің маңында жүрген ер адамды байқайды. Ол жаяу жүріп, жағалаумен ірі аңның денесін сүйреп бара жатқан. Тексеру барысында оның қабанды өзіне тіркелген мылтығымен атып алғаны анықталды.

"Аңшы тек қоян ауламақ болғанын, ал қабанды көргенде атып жібергенін айтқан", - деп хабарлады полиция.

Оның қабан аулауға арналған лицензиясы болмаған. Қыркүйектен желтоқсанға дейін өңірде бұл аң түрін аулау маусымы ашық болғанымен, аңшының арнайы рұқсат құжаттары болуы міндетті.

"Ондай рұқсатсыз жасалған әрбір оқ заң бұзушылық болып саналады. Лицензия рәсімдеуге қойылатын талаптар — жай ғана формалды емес, жануарлар популяциясын бақылау мен браконьерлікке қарсы күрестің құралы". ҚР ІІМ

Аталған азамат заңсыз аң аулау бабы бойынша жауапқа тартылды.

Полиция аңшылыққа шығар алдында барлық құжаттың дұрыс рәсімделгеніне көз жеткізу қажет екенін ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында екі адам зейнеткердің үйіне заңсыз басып кірген
17:26, 10 қаңтар 2025
Ақмола облысында екі адам зейнеткердің үйіне заңсыз басып кірген
Қостанай облысында адам өлімімен аяқталған жол апатынан кейін ТБС иесі жауапқа тартылды
19:59, 22 қараша 2024
Қостанай облысында адам өлімімен аяқталған жол апатынан кейін ТБС иесі жауапқа тартылды
Қостанай облысында ер адам дүкеннің пластик есігін бұзып, 2 миллион теңгені ұрлаған
18:01, 03 шілде 2025
Қостанай облысында ер адам дүкеннің пластик есігін бұзып, 2 миллион теңгені ұрлаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: