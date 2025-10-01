#Қазақстан
Қоғам

ШҚО-да жазасын өтеушілер ерекше балаларға арналған дамыту кешенін әзірледі

ШҚО-да жазасын өтеушілер ерекше балаларға арналған «Valeo» дамыту кешенін әзірледі

01.10.2025 14:29
Шығыс Қазақстан облысында әлеуметтік маңызы бар бірегей жоба іске асырылды.

ҚР ІІМ ҚАЖК №16 мекемесінде жазасын өтеушілер ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған "Valeo" зияткерлік-дамыту кешенінің негізгі бөлігін қолмен құрастырды, деп хабарлайды ШҚО ҚАЖД баспасөз қызметі.

Өскемен қаласында валеологиялық орталық пен әлеуметтік кәсіпкердің бірлесуімен әзірленген жинақтың екінші кезеңі таныстырылды. Қазақстанда баламасы жоқ бұл кешен әр бөлшегінің қолмен жасалуымен және жоғары қауіпсіздігімен ерекшеленеді. Оған қазақ және орыс әліпбиін үйрететін оқыту модульдері, сондай-ақ ұсақ моториканы дамытатын элементтер кіреді.

Мекеме қызметкерлері де бұл үдерісте маңызды рөл атқарады. Олар сотталғандарды тек еңбекке тартып қана қоймай, жауапкершілік пен тәртіпке баулиды. Осылайша, балаларға арналған қауіпсіз дамыту ойыншықтарын жасау тек өндіріс қана емес, қайта әлеуметтендірудің тиімді құралына айналып отыр.


"Бұл жоба – еңбектің түзету құралы бола алатынын дәлелдейтін жарқын мысал. Бүгінде Шығыс Қазақстандағы жұмысқа қабілетті сотталғандардың 57%-дан астамы осындай әлеуметтік әрі өндірістік жобаларға белсенді қатысады", – деді ШҚО ҚАЖД өкілі Әйгерім Нұрғазина.
Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
