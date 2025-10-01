#Қазақстан
Қоғам

Алматыда Алдар Көсе және Жамақаев көшелерінің аумағында көлік қозғалысы уақытша шектеледі

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 16:50 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2-7 қазан аралығында Алдар Көсе көшесінің учаскесінде (Сейфуллин даңғылының үстіндегі айналмалы қозғалыс) автокөлік қозғалысы ішінара шектеледі. Бұл туралы Алматының Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы хабарлады.

Жоба аясында Медеу ауданының тұрғындары үшін магистральдық су құбыры желісін салу қарастырылған. Аумақты батыс жақта Сейфуллин даңғылы, ал оңтүстік жақта Алдар Көсе көшесі арқылы айналып өтуге болады.

Сонымен қатар 6-26 қазан аралығында әл-Фараби даңғылы мен Алдар Көсе көшесі арасында Жамақаев көшесінде де уақытша шектеу енгізіледі. Мұнда да су құбыры желілерін салу жұмыстары қолға алынған.

Естеріңізге сала кетейік, уақыша шектеулер туралы барлық ақпарат Almaty.kz сайтында, @AlmatyJoly Telegram-арнасында, аудан әкімдіктері мен басқармалардың әлеуметтік желілерінде, сондай-ақ, 2Gis және Яндекс карталары сервистерінде жарияланады.


Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
