Тоғыз жастағы қыз бала шұғыл түрде тікұшақпен Үржардан Өскеменге жеткізілді
2025 жылғы 2 қазанда күндіз ҚР ТЖМ "Қазәуеқұтқару" пилоттары Тарбағатай ауданына санитарлық рейс жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақжар ауылынан тоғыз жастағы науқас қыз бала ҚР ТЖМ-нің "МИ-8" тікұшағымен Өскеменге шұғыл жеткізілді.
Министрліктің баспасөз қызметінің хабарлауынша, тәжірибелі ұшқыштар санитарлық авиация дәрігерлерімен бірге көмекке мұқтаж баланы медицина мекемесіне аман-есен жеткізген.
"ҚР ТЖМ санитарлық авиациясы өмірлік маңызды миссиясын жалғастырып жатыр, - делінген ведомство хабарламасында.
Еске салайық, бұған дейін 49 жастағы әйел ауыр жағдайда тікұшақпен Өскеменге жеткізілген еді.
