#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
547.57
642.63
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
547.57
642.63
6.68
Қоғам

Алматыда Сейфуллин даңғылынан әл-Фараби даңғылына шығатын жол түнде жабылады

Алматыда Сейфуллин даңғылынан әл-Фараби даңғылына шығатын жол түнде жабылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 18:33 Сурет: Zakon.kz
Алматыда 2025 жылғы 3 қазан сағат 22:00-ден 4 қазан сағат 08:00-ге дейін Сейфуллин даңғылынан әл-Фараби даңғылына оңтүстік-батыс бағыттағы шыға берісте көлік қозғалысы ішінара шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алматы жылу желілері" ЖШС мәліметінше, Сейфуллин даңғылы бойымен солтүстік және оңтүстік бағыттағы қозғалыс өзгеріссіз қалады.

"Уақытша шектеулер магистральдық құбыр желісінде жүргізілетін жөндеу жұмыстары кезінде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін енгізіледі. Еске саламыз, қозғалысқа қатысты барлық ақпарат Almaty.kz сайтында, @AlmatyJoly Telegram-арнасында, аудан әкімдіктері мен басқармалардың әлеуметтік желілерінде жарияланады", - делінген хабарламада.

Компания уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұрап, тұрғындардан түсіністікпен қарауды өтінді.

Айта кетейік, бүгін, 3 қазанда, Алматының Алмалы ауданында да шұғыл жөндеу жұмыстарына байланысты ыстық су уақытша өшірілген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада жеті автобустың жүріс кестесіне уақытша өзгеріс енгізілді
15:35, 21 қыркүйек 2025
Астанада жеті автобустың жүріс кестесіне уақытша өзгеріс енгізілді
Алматыда ең ірі әдеби фестиваль – KitapFest өтеді
17:57, 19 қыркүйек 2025
Алматыда ең ірі әдеби фестиваль – KitapFest өтеді
Алматыда 16 қыркүйекте жауған жаңбыр айлық норманың жартысынан көп болды
13:37, 17 қыркүйек 2025
Алматыда 16 қыркүйекте жауған жаңбыр айлық норманың жартысынан көп болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: