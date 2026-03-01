Алматыда 1 наурыз күні "Астана" алаңы жабылады
1 наурыз күні сағат 10:00-ден 13:00-ге дейін Алматыда Дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күніне орай "Астана" алаңы уақытша жабылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматылық құтқарушылар азаматтық қорғау органдарының қарауындағы өрт сөндіру, құтқару техникалары мен арнайы жабдықтардың көрмесін өткізеді.
Іс-шараға 50 бірлік техника мен 150 жеке құрам қызметкері қатысады.
